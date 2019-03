Esto es lo que se sabe por el momento del abandono de Kiko Rivera de Gran Hermano Dúo

Kiko Rivera podría estar (otra vez) viviendo sus últimas horas dentro de la casa de Gran Hermano Dúo. Al parecer y según las informaciones que se han estado conociendo en las últimas horas el hijo de Isabel Pantoja podría abandonar esta misma noche durante el debate del programa el reality del que forma parte desde hace meses. Las malas lenguas dicen que Rivera no lo está pasando bien dentro de la casa y que con su trabajo a lo largo de estas semanas ya habría conseguido el dinero que necesita para pagar todas sus deudas tanto con promotores privados como con Hacienda (en este enlace te contamos lo que cobra el hijo de la tonadillera por cada minuto que pasa dentro de la casa). En realidad Kiko sufrió ayer, además, un ataque de gota que le daría la excusa perfecta para poder irse del formato sin tener que pagar penalización.

A Rivera no le gusta demasiado vivir dentro de una casa encerrado y menos con cámaras de vigilancia que controlan sus movimientos todo el día. Lo demostró hace varios años, cuando participó en Gran Hermano VIP y acabó saliendo por la puerta de la casa cuando vio que no tenía ningún tipo de posibilidad de seguir en el concurso. Por aquel entonces no necesitaba tanto el dinero como ahora.

De hecho dicen quienes le conocen que cuando le ofrecieron desde Mediaset la posibilidad de entrar en Gran Hermano Dúo acompañado de su mujer (en este formato como su propio nombre indica sólo se podía entrar en parejas), el hijo de la Pantoja no lo pensó y se metió de cabeza. Había encontrado una buena excusa para pagar sus deudas. Pero ¿cuál fue después el problema? Que empezó a notar el peso de la fama y el encierro sobre su cabeza.

Hace días el propio Rivera ya avanzó (en este enlace lo puedes leer) durante una conversación con Tejado que quería irse de la casa, que el primero que saliera del formato "tendría suerte". Hace unas horas, durante la noche del sábado al domingo, volvió a repetir algo similar en la casa más famosa de la televisión. Rivera afirmó que una persona saldría esta noche durante el debate.

El público está pendiente, además, de lo que se pueda decir en el programa acerca del estado de salud de Jorge Javier Vázquez. El presentador del programa ha tenido que dejarlo después de sufrir un ictus. No es el único formato que ha tenido que abandonar. Evidentemente durante sus meses de baja tampoco volverá a Sálvame ni, por supuesto, a Supervivientes, el reality por excelencia de Telecinco que empezará en unos meses.