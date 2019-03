Un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa estalla contra las críticas: "No eres coherente"

Ser parte del programa Mujeres y Hombres y Viceversa significa, siempre, estar expuesto a críticas y a todo tipo de comentarios en redes sociales. En este sentido hay tronistas que lo llevan mejor y otros que peor. Hace unas semanas (en este enlace lo puedes leer) te contábamos cómo había contestado el joven Alex Bueno a una chica que se había metido con él en redes sociales. Pues bien, ahora ha vuelto a pasar. En esta ocasión la "víctima" ha sido Efrén, el nuevo tronista que ha empezado a buscar pareja hace sólo unos días en el programa de Toñi Moreno y que era un viejo conocido del programa porque ya había pasado por este formato buscando pareja.

El caso es que en los últimos días una chica se metió con Efrén. Bueno más bien lo hizo con las chicas a las que elegía para ocupar su trono. "Dices que quieres personas bonitas por dentro y por fuera y luego tienes pretendientas que son modelos, no eres coherente con tus palabras y eres muy superficial. Mi amiga es bellísima e iba a presentarse pero por lo visto no merece la pena", le echó en cara la joven. "Creo que no has visto el programa y te invito a verlo y luego a decirme. No hace falta ser modelo para ser guapa, con clase o atractivas. Las madres solteras, amas de casa, estudiantes, empresarias... son modelos pero modelos de una vida a seguir y a verse reflejada, un beso", respondía el tronista en cuestión.

Que suceda algo como lo que hizo saltar a Efrén no es nada extraño en este programa. Más bien al contrario. Si hay algo de lo que sea acusa al formato que actualmente se emite en Cuatro pero que antes se emitía en Telecinco es de ser excesivamente frívolo. Muchos dicen que en Mujeres y Hombres y Viceversa se les transmiten a la gente joven una serie de ideales que para nada tienen que ver con el mundo real y que se habla de relaciones de una forma que, en no pocas ocasiones, denigra a la mujer. (Aquí puedes leer el cambio de un tronista que ha dejado con la boca abierta a todos sus segudores).

Lo que parece que no ha cambiado en el cambio de Telecinco a Cuatro de este tipo de contenidos es el público que sigue al programa. Sigue siendo tan fiel como el primer día y sigue demandando el formato sobre todo a la carta. En este sentido la gente joven utiliza más la aplicación de Mitele para ver el programa que la televisión convencional en tiempo real.