El giro que ha dejado boquiabiertos a los fans de Kara Sevda

No son buenos momentos para Nihan y el Emir amenaza, "no voy a esperar, todo se solucionará dentro de poco. La precaución es el mejor seguro, tenemos que recordarlo". Todo comenzó con la ya conocida identidad de Asu su frustrado intento de formalizar una familia con Kemal. Emir hizo que la joven viera con otros ojos a su hasta entonces amor platónico. Ahora, Asu y Emir, son nuevos aliados y la sombra de la venganza planea sobre el joven Kemal.

Ella cree que han jugado con sus sentimientos y tras sentirse despechada se suma a la causa del Emir, "tenemos que actuar y detener juntos a Kemal", le expuso el joven a la chica. "No tengo otra opción, ha jugado conmigo", respondió ella. Pero Asu no se olvida de la trama que lleva 20 años preparando contra la familia Kozcuoglu y tiene guardados varios ases en la manga, como por ejemplo las pruebas del asesinato de Ozan que podrían darle un salvoconducto.

Con todo esto Kemal sigue pensando en que Deniz es su hija y cree que tanto ella como Emir le guardan el secreto, pero el no cejará en el empeño de descubrir la verdad. Pero las malas noticias no se quedan ahí, su hermana Zeynep confiesa que está enamorada de Emir, "amo a Emir, no puedo controlar mi corazón y me odio por ello", dice la joven. El disgusto de la familia de los Soydere no puede ser mayor y el padre de los hermanos la ha echado de casa.

La joven se ha dado cuenta de que ya no le queda nada y ha decidido cortar por lo sano y romper con Emir en un desesperado intento por reconducir su relación con su familia. "Ya encontrarás a alguna que te diga que sí a esta inmejorable oferta", le esperó Zeynep a Emir justo antes de marcharse.

Por último, y no menos importante, Emir quiere llevarse a Los Ángeles a Nihan y ella, de momento, se niega. Los planes de la pareja no son los mismos y si ellos no se distancian entre ellos el propio Emir lo hará. El joven no puede soportar la situación y ha tomado la drástica decisión de alejarse miles de kilómetros de su casa y poner tierra y un mar de por medio. De momento, Nihan, se ha negado a desplazarse a los Estados Unidos y Emir la ha amenazado. Además, la madre de la joven viajará con ella y se mudará a la ciudad californiana y todo sin habérselo consultado a nadie.