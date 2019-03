Uno de los protagonistas de Kara Sevda contra las cuerdas

Cuando todos pensaban que Niham y Kemal se acercaban de una vez por todas y tras desechar la joven la oferta de irse a Los Ángeles con su madre que le había propuesto Emir, ahora la amada de Kemal vuelve a estar entre la espada y la pared.

Un nuevo contratiempo para Nihan y todo porque Emir no acepta que ha perdido en la batalla por el amor de la joven. Emir decidió llevarse a la pequeña Deniz "a dar un paseo, ávidos de vida saludable", según sus palabras, pero Nihan no se fía. Pese a la petición de la joven de que Emir volviese cuanto antes a casa con la niña este le ofreció irse los tres juntos, algo que Nihan rechazó esgrimiendo que tenía cosas que hacer y no podía ir a desayunar.

"Tu madre no me dejó tener un pasado limpio contigo, mi único consuelo es saber que no te acordarás", le dijo Emir a la pequeña mientras estos se encontraban en el coche. Fue entonces cuando Nihan decidió llamar a Emir y citarlo en casa. ¿Qué trama Emir? ¿Por qué cree que Nihan le engaña? Puede ser que no acepte que Nihan se esté acercando a Kemal o tal vez que, tras descubrir que la joven podría desvelar la verdad sobre Deniz, decidió vengarse de esa manera.

Ahora la pelota está en el tejado de Nihan, pero esta no puede despistarse pues los arrebatos de Emir hacia ella y sobre todo hacia la pequeña Deniz pueden acabar originando un problema mayor. Además, ahora Emir cuenta con la ayuda de una aliada inesperada. Asu, que cada vez se siente más unida a los Kazcouglu, tiende una trampa a Nihan y gracias a ella Emir consigue averiguar que la joven quiere verse con Kemal para hablar sobre su futuro y el de Deniz. Emir se da cuenta de que ella tiene la intención de contarle la verdad sobre Deniz al empresario Kemal y así tratocar el futuro que él tenía pensado.

Entre tanto Kemal no sabe nada de lo que sucede y continúa con su rutina habitual, pero no tardará en darse cuenta de que algo pasa con Nihan y volverá en su búsqueda y en la de la pequeña Deniz. El secreto, la traición y la mayor venganza posible. El final de Kara Sevda, Amor Eterno, está cerca de llegar para todos. Queda por ver que ocurrirá con la pequeña que ha revuelto las vidas de los protagonistas, Deniz.