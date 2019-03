Estos son los participantes asturianos de Masterchef, dos aspirantes de los que todo el mundo habla

Masterchef ha vuelto y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho por todo lo alto. Sobre todo en lo que tiene que ver con la audiencia. El programa ha vuelto a congregar a cientos de miles de personas frente a la pequeña pantalla. Muchos querían ver quienes van a ser las incorporaciones de este año al reality de cocina más famoso del país. No en vano se trata de uno de los formatos que más éxito cosecha cada año de la televisión en abierto. Entre los aspirantes que quieren hacerse con el premio final este año hay dos asturianos: Josecho y Natalia, dos grandes figuras que (a buen seguro) nos van a hacer disfrutar de grandes momentos de televisión. (Aquí te contamos cómo fue la primera gala).



Josecho es uno de los más veteranos del formato. Tiene 73 años y es economista. Pero, evidentemente, está jubilado. Apasionado del arte y de la cultura la cocina es otra de sus grandes pasiones que hace tiempo tuvo que dejar de lado para dedicarse a su verdadera profesión: la economía. Está divorciado, tiene cuatro hijos y es el que demuestra que nunca es tarde si tienes un objetivo en la vida. El suyo en este caso cocinar. A pesar de ser madrileño está afincando en Llanes. Entre los espectadores ayer hubo quién incluso le veían acento asturiano a pesar de que no había nacido en el Principado.



A su favor juegan su naturalidad y su edad, que hace que muchos espectadores le vean ya como uno de los favoritos. Eso sí hayue tener en cuenta que en este programa no vota el público por lo que contar con su favor tampoco es excesivamente importante. (Aquí te contamos quién fue la ganadora de la edición 6).



Natalia, de 28 años, también sorprendió a todos los espectadores. Y no por ser asturiana. Eso era lo de menos. Por su profesión: es diseñadora de lápidas. "Me gusta mi trabajo porque es original pero lo que no me gusta es el sitio en el que vivo. Estuve toda la vida renegando de las vacas y ahora tengo 120", aseguró durante su presentación. Natalia se casará el 31 de agosto y también ha entrado en Masterchef pensando siempre en la que "me puede liar" sólo en Asturias su futuro marido. A buen seguro que Natalia también va a dar que hablar en los próximos meses. Todo será cuestión de seguir a estos asturianos que van a ser, al menos, de lo más comentado en los próximos días en redes sociales.