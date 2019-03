Un famoso deportista que se suma a la pasión por Los Lobos: "Sois unos fenómenos"

Que Los Lobos suman cada vez seguidores es algo que ya nadie discute. Tampoco se discute que sean los concursantes más famosos de la televisión. No en vano han conseguido un récord a la altura de muy pocos: son los concursantes que más han aguantado en un mismo programa de toda la historia de la televisión en todo el mundo y, además, ya han ganado seis millones de euros. Por eso no es de extrañar que cada vez sean más valorados y queridos incluso por famosos deportistas como Marc Marquez.

El piloto catalán asegura que su abuelo es uno de los mayores seguidores de estos concursantes en televisión. No se pierde ni uno de los programas de Boom, el formato de las tardes de Antena 3 en el que participan estos cuatro amigos. Su afición llega tan lejos que hasta los propios miembros de este equipo mandaron un saludo muy afectuoso a Rubén Márquez, el abuelo de Marc, durante una entrevista que concedieron hace varías semanas a El Hormiguero de Pablo Motos. El piloto no esperó ni unos minutos, se dio cuenta del detalle que habían tenido con su abuelo y contestó.

"Muchas gracias por el detalle, ya veréis lo contento que se pone mi abuelo cuando se lo enseñe, sois unos fenómenos", afirmó el deportista a través de su cuenta de Twitter en la que este campeón cuenta con más de dos millones y medio de seguidores.

Lo cierto es que Los Lobos de Boom han conseguido hasta la fecha cosas que no se habían visto antes de la televisión. Por ejemplo que el formato en el que participan y que cada tarde reúne frente al televisor a millones de personas logre un récord de audiencia superando al Pasapalabra de Telecinco, el concurso que Mediaset le robó en su día a Atresmeida y que durante todo este tiempo había sido el líder de audiencia. Los Lobos llevan ya más de un año en antena y para muchos se han convertido casi en parte de la familia, sobre todo entre los que lo ven todas las tardes y no se pierden ni un solo capítulo. Ahora ya sólo les queda ver con que cantidad de dinero se van estos cuatro amigos para su casa. Lo cierto es que actualmente Los Lobos no están viviendo su mejor momento desde la muerte de uno de sus compañeros hace unos días: el ganadero salmantino José Pinto que había muerto de forma repentina y que había dejado el programa apenas unos días antes.