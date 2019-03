El humillante gesto de un protagonista de Kara Sevda

El final de Kara Sevda se acerca y los protagonistas siguen viviendo un triángulo amoroso que puede acabar mal para alguno de ellos. La actitud de Emir está siendo cada vez más agresiva con al joven hasta el punto de llevar a la pequeña Deniz al borde de un acantilado. "¿Por qué has venido?", le preguntó a Nihan. "¿No habías quedado con Kemal? No has sabido apreciar los minutos que has pasado con tu familia, no nos has dado ni una oportunidad. Tu eres la que me ha empujado a esto. Yo solo quería tener una mujer, una familia e ibas a confesárselo todo a ese hombre".

Nihan no dejaba de llorar y pedir que pusiese a salvo a Deniz, ya que la niña no tiene culpa de nada de lo que está pasando. "Si quieres castigar a alguien, si quieres matar a alguien, mátame a mí. Te juro por mi vida que no le diré nada a Kemal, por lo que más quieras, no le diré nada".

La maldad de Emir es tal que dejaba caer el carrito de Deniz sobre el acantilado, eso sí, sin la niña dentro y todo para poner a prueba a Nihan. "¿Quieres que llegue a este extremo? Quiero a Deniz, de verdad, nadie podrá hacerle daño alguno mientras yo este vivo, no se la pienso entregar a nadie. Aunque le confieses a Kemal la verdad, no cambiará nada, métete esto en la cabeza letra por letra, no volveré a castigarte con nuestra hija. Y si vuelves a intentar contarle la verdad a ese hombre caeremos por el acantilado los tres, así que piénsate muy bien lo que vas a hacer Nihan". Con estas palabras amenazaba Emir a la mujer que sin parar de llorar no dejaba de huir de él.

Pero los problemas de Nihan no se quedan ahí. Kemal está decidido a poner a prueba a la joven, aunque ella le implore que pare y deje de culparla. Ella espera que él solo tenga la paciencia necesaria para poder estar juntos. Tras una larga charla entre los dos y después de que el dijera que no sabía lo que es tener un hijo con ella, Nahin está a punto de decirle la verdad sobre Deniz, así que decide cortar la conversación e irse.

"Tengo miedo, estoy asustada, no quiero perderte", le explicó a Kemal la joven, pero el insiste en que los que ganarán serán ellos y no Emir.

Nihan prepara un viaje sola, con Deniz, sin Emir y sin su madre, algo a lo que Emir no parece dispuesto así que le hace una oferta distinta, irse donde el quiera. Entre tanto la tía de Nihan ha ido a visitar a la pequeña Deniz con el fin de llevarse una prueba que demuestra que Kemal es el padre de la niña. Pero Emir es más listo que todos y se da cuenta de lo que ocurre.