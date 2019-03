Todo lo que debes saber de Erkenci Kus: Pájaro Soñador, la sustituta de Kara Sevda

Kara Sevda finalizará en las próximas semanas y Divinity ya le ha encontrado un relevo a la altura para que todos los espectadores de la serie turca no se queden huérfanos. La nueva apuesta del canal de Mediaset será Erkenci Kus: Pájaro soñador.

La historia de esta novela turca, heredera de Kara Sevda, cuenta la vida de Sanem, una joven soñadora que trabaja como asistente de una gran empresa de publicidad y Can, un fotógrafo de talla mundial hijo del jefe de la empresa. Como casi siempre los comienzos no será fáciles y la joven Sanem se verá envuelta en una serie de líos que pondrán a prueba su futuro dentro de la empresa y su posible relación con Can.

Para Sanem todo comenzó con un matrimonio de conveniencia que su familia le había preparado. La joven decide escaparse y comenzar una nueva vida alejada del futuro que le esperaba. Sanem proviene de una familia humilde de Estambul que obliga a la joven a buscar un trabajo que pueda servirle de cara a formar una familia y consolidar su vida. Su hermana mayor Leyla será quien le encuentre un trabajo en la misma empresa de publicidad en la que ella trabaja. La llegada de Sanem a la empresa propiedad de los hermanos Divit, Can y Emre, dinamitará la tranquilidad de la vida de todos los personajes.

La serie comenzó a emitirse en Turquía el pasado año y ha alcanzado cuotas de pantalla que la hacen merecedora del testigo dejado por Kara Sevda. Se trata de una serie mucho más parecida a las de producción española con una duración de entre 120 y 140 minutos. En España será la nueva apuesta de Divinity que parece haber encontrado un filón en el país otomano, con series como Kara Sevda.

Con el final de Kara Sevda a la vuelta de la esquina y la conclusión del triángulo amoroso entre Kemal, Nihan y Emir, con la pequeña Deniz de por medio, todo apunta a que Divinity querrá volcarse de nueva en esta producción turca y redoblará los esfuerzos como lleva haciendo desde ha unas semanas.

El canal ya no es el hermano pequeño de Telecinco por el que pasan sin pena ni gloria distintos programas o teleseries, ahora es normal ver como se promocionan estos contenidos en los programas estrella de la cadena de Paolo Vasile, Sálvame, Sálvade Deluxe o Gran Hermano Duo se han sumado a la promoción de las teleseries turcas, todo un fenómeno audiovisual.