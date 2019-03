Un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa sorprende por su actuación en redes sociales

Sentarse en el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa es algo que pasa factura en lo que a fama se refiere. Pero normalmente "para bien". Es decir: muchos de los que participan en este formato acaban dando el salto desde el programa de Cuatro hasta otros grandes formatos de Telecinco como Supervivientes. De hecho lo más normal es que todos los años tres o incluso cuatro de los concursantes de este programa de Mediaset acaben siendo los "tronistas" de Mujeres y Hombres y Viceversa que en los meses anteriores fueron más polémicos. Pero también hay algunos que rehúyen de la fama.

Efrén Reyero, el que durante estas semanas fue el protagonista absoluto del programa de Cuatro de búsqueda de pareja (por segunda vez), ha sorprendido a todos sus seguidores cerrando su cuenta de Instagram para controlar en todo momento quién ve y quién no sus comentarios. Se trata de una estrategia un tanto extraña si se tiene en cuenta que en no pocas ocasiones quienes protagonizan este programa intentan tener cuanto más contacto mejor con sus seguidores. Muchos aseguran que las críticas habían hecho daño a Efrén y que prefirió tomar esta decisión para "expulsar" de sus redes sociales quién no quisiera tener ahí.

Los más seguidores de Mujeres y Hombres y Vieversa aseguran que en su día Efrén Reyero protagonizó uno de los tronos más divertidos del formato y conquistó a la audiencia por sus citas y por su trío amoroso con Soraya y Virginia. De hecho algunos dicen que la llegada de Reyero al formato no es casual ni mucho menos. Por lo visto los bajos datos de audiencia que en los últimos meses "sufrió" el formato obligaron a buscar protagonistas conocidos como Reyero.

Lo cierto es que Mujeres y Hombres y Viceversa es uno de los formatos que más polémica genera siempre tanto en la televisión como en redes sociales en donde frecuentemente se critica mucho que se utilice una imagen tanto de la juventud como de las relaciones interpersonales que no son del todo positivos ni constructivos. El programa vivió en los últimos meses dos cambios fundamentales: lo primero que se modificó fue la cadena en la que se emitía que pasó de ser Telecinco a Cuatro. Además se cambió la presentadora. Emma García dejó el formato y pasó a ocuparse de él Toñi Moreno que hasta la fecha había sido la encargada del formato de los fines de semana "Viva la vida" en Telecinco. El cambio no gustó a muchos pero parece que no afectó de forma excesiva a la audiencia que veía el programa a diario sobre todo a través de la televisión a la carta.