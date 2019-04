El desafortunado comentario de Eva Isanta en "Got Talent" que hace arder las redes: "Dale las gracias al bullying"

El programa de Telecinco "Got Talent" encaró ayer su recta final con la primera semifinal en directo. Una noche en la que Cynthia Zebaze, la soprano camerunesa afincada en Asturias, logró convertirse en una de las finalistas (te hablábamos de ello en este enlace) gracias a una actuación que conquistó al jurado y, sobre todo, al público, que fue el encargado de darle su pase de oro (en este enlace te contamos su historia y su periplo desde Camerún hasta la región).



No obstante, la noche dejó muchas actuaciones sorprendentes y otros momentos cargados de polémica. Uno de ellos fue el que protagonizó la actriz Eva Isanta para valorar la actuación de Cristina Aral, que confesó a la audiencia con su dura y emotiva historia. Aral contó que su afición al baile surgió como una vía de escape para superar el bullying que sufría años atrás. Ante su conmovedor relato, Eva Isanta contestó: "Creo que te toca lanzar el mensaje positivo, de la alegría de bailar. Tu testimonio es maravilloso, pero yo te animo a que lo hagas desde la alegría porque tú bailando estás feliz", añadió Isanta, que terminó su intervención con una frase más. "¡No al victimismo! Dale las gracias al bullying".



Sus palabras corrieron como la pólvora en Twitter y fueron criticadas por muchos usuarios.





Santi Millán hace un comentario lamentable hace un momento y Eva Isanta quiere superarle diciendo a la concursante que el bullying le ha venido bien. Es para que presente la dimisión quien haya elegido para el programa a estas dos personas. — Pucelandia (@Carlos54998620) 1 de abril de 2019

Eva Isanta diciendo que le debe muchísimo al bullying... ?????#GotTalentLive1 — Z***a Insumisa (@ZInsumisa) 1 de abril de 2019

Eva Isanta: "Creo que debes de darle las gracias al bullying..."



Automáticamente apago la tele y me voy a la cama, ya he visto suficiente.#GotTalentLive1 — Marcuuuz (@bymarc98) 1 de abril de 2019

Acabo de escuchar a Eva Isanta decirle a una chica que le tiene que dar las gracias al bullying que ha sufrido porque le ayudó a que se soltase más bailando? en serio??!? #GotTalentLive1 — Iván y vienen. (@ivanbadiz) 1 de abril de 2019

Estoy escuchando en #GotTalentLive1 a Eva Isanta decirle a una concursante que el bullying le ha venido bien, que le de las gracias al bullying y cosas del estilo... No doy crédito ?? — ElectrohadaBellotera (@Electrohada) 1 de abril de 2019

Susto en el programa

Hablamos con Roberto Rodríguez desde urgencias tras sufrir un accidente durante su actuación #GotTalentLive1 https://t.co/qvJ4dX4Ouu — Got Talent España (@GotTalentES) 1 de abril de 2019

El resto de miembros del jurado no hizo ningún comentario sobre las palabras de su compañera durante la valoración de Cristina Aral. Sin embargo, mientras comentaba la actuación de la siguiente concursante,: "Como estamos en directo no quiero que eso quede así, porque este programa no puede dejar que nadie diga que el bullying ha sido bueno para nadie. El bullying nunca es bueno para nadie. Jamás. No hay que darle las gracias".A su vez,Hay que positivizar las cosas, y una experiencia siempre tiene que tener una lectura positiva. El bullying ha sido, digamos, la causa de que ella descubra el baile como motor de vida. Y con alegría y con felicidad para descubrir otras cosas. Esa es la lectura que yo quiero decir. Si no ha quedado claro me disculpo y lo explico".Ayer también se vivió una actuación de máxima acción. Roberto Rodríguez, conocido como el hombre más fuerte de España, llegó a 'Got Talent' para demostrar sus cualidades (te lo contamos en este enlace). Para ello, preparó una prueba en la que debía aguantar la tracción de cuatro quads tirando de sus brazos y sus piernas. A pesar de que en los entrenamientos, Rodríguez había logrado su cometido,de 'Got Talent'.Roberto Rodríguez soltó una de las cuerdas que aguantaba con su brazo y soltó un grito de dolor que hizo saltar todas las alarmas.El diagnóstico de los médicos fue "distensión del manguito rotador".