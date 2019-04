Esto es lo que ganará (por día) Isabel Pantoja en Supervivientes gracias a su caché

Después de que esta mañana saltara la noticia de que Isabel Pantoja será una de las participantes en la próxima edición de Supervivientes que empezará en Telecinco dentro de apenas unas semanas casi nadie duda ya de que va a ser uno de los programas más vistos de la televisión. Hasta ahora sus hijos y hasta personas relacionadas con su servicio doméstico habían participado en programas realitys. Pero nunca la tonadillera que podría estar agobiada por las deudas y que habría visto en este oferta de Mediaset una puerta abierta a ganar una importante cantidad de dinero.

Y es que desde que esta mañana una de las revistas del corazón que salen a la venta los miércoles desvelara la participación de la Pantoja en el programa en la que varios famosos conviven en una isla desierta la pregunta que ha rondado las cabezas de todos los que ven el formato (y hasta de los que no lo ven), es la de cuánto va a cobrar la tonadillera.

Hace unos días te desvelábamos (en este enlace lo puedes leer) el precio que pagaba Telecinco a su hijo Kiko Rivera por estar dentro de la casa de Gran Hermano. Era una cifra oficial pero ahora lo que hay sobre el paso de la Pantoja son sólo rumores. Los que parece que se acercan más a los datos que pueden ser reales cifran en un precio de 85.000 euros por semana lo que va a costarle a Telecinco contar con la Pantoja en la isla más famosa de la televisión en España. La cifra no es desorbitada si se tiene en cuenta que se paga para que conviva en una isla en la que no va a tener de nada y en la que, a buen seguro, va a tener que permanecer con gente que no es del todo de su agrado. Todo ello contribuyendo, además, a que todos los programas de Telecinco hablen sobre ella y su vida personal y familiar, lo que nunca agradó demasiado a la cantante. Pero ¿cuánto supone todo ese coste en horas y en días?

Si hacemos un cálculo rápido y nos fiamos de esos 85.000 euros por semana la Pantoja cobraría 12.000 euros al día (lo que cobraría todo el año alguien con el Salario Mínimo Interprofesional), unos 505 euros por la hora y unos 8,5 euros cada minuto. Una importante cantidad que, sin duda, va a venirle más que bien a la Pantoja y a sus familiares. Sin duda otro gran debate sobre si compensa y si se le debe pagar esta cantidad de dinero a una artista por participar en un programa de estas características.