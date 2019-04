El guiño a una conocida serie de televisión que hicieron en Pasapalabra y del que pocos se dieron cuenta

Hubo quién se dio cuenta pero fueron los menos. En el programa de toda esta semana Pasapalabra (el concurso de las tardes de Telecinco y uno de los más vistos de la televisión en España) parece estar haciéndole un guiño más que cariñoso a la serie Paquita Salas, actualmente en Netflix. ¿Cómo? Llevando a concursar a Lidia San José, una de las actrices más conocidas de la ficción que protagoniza Brays Efe.

Durante la primera temporada de la serie de Los Javis, que nació en Flooxer y que durante sus primeros meses de vida no tuvo un excesivo éxito, la manager y protagonista de la ficción, Paquita Salas, fingía representar a Lidia San José y hablaba de que le había conseguido varios papeles. Entre ellos la niña de ¡Aladina! (la serie que en su día protagonizó Paz Padilla en el primer canal de Televisión Española), o "varios pasapalabras". La broma gustó tanto que se repitió en la siguiente temporada. Para muchos actores ser famoso acabó siendo pasar en algún momento de su carrera profesional por Pasapalabra.

Y es que el papel de los famosos que ayudan a los concursantes de este conocido programa de televisión no es pequeño. En este enlace te contamos hace tiempo la propuesta que había lanzado un seguidor del programa para "tener controlados" a estos actores y presentadores que luchan por conseguir segundos para la persona a la que representan (normalmente lo hacen con más acierto que menos pero su labor es muy importante, no todos tienen los mismos conocimientos y por lo tanto no todos logran tantos segundos).

En definitiva: la labor de estos famosos (que se repiten durante toda la semana), es que los concursantes a los que ayudan vayan sumando segundos para que al final del día puedan completar el rosco de una manera más tranquila, que tengan más tiempo para contestar a las preguntas asociadas a todas las letras. Hubo un asturiano, el famoso Fran González al que ya se le conocía como Fran Pasapalabra, que logró ser el que más segundos había tenido de la historia del formato de Telecinco. Tanto él como los famosos que le ayudaban consiguieron sumar muchos segundos que hicieron más fácil lo que luego pasó, que es que González se acabara llevando el bote del concurso convirtiéndose en uno de los concursantes más famosos de la historia de este formato que triunfa en las tardes de Mediaset y que ya es más que conocido.