La respuesta de Pablo Iglesias a un niño que le ha preguntado cuánto dinero tiene

La campaña electora de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril (en este enlace tienes toda la información) ya está en marcha y los candidatos de los principales partidos políticos recorren tanto las principales ciudades de España como los platós de televisión para tratar de captar a nuevos votantes y convencer a aquellos que tienen dudas. Esta mañana, el candidato de Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias ha acudido a "El programa de AR" en Telecinco para participar en "Érase una vez... en Moncloa", una nueva sección de "El programa de Ana Rosa", de Tele 5, en el que varios niños entrevistan a los candidatos a la Presidencia del Gobierno.



Entre todas las preguntas que los pequeños han lanzado a Iglesias, ha habido una en la que incluso ha tenido que intervenir Ana Rosa Quintana. Uno de los presentes ha preguntado al candidato de Podemos cuánto dinero tiene. "Que no se habla de dinero", ha contestado inmediatamente Ana Rosa. "El dinero que tengo es público y lo puedes mirar en Internet. Ahora, por desgracia, una deuda de 30 años", ha contestado con humor Iglesias.





Los pequeños también han querido abordar con su entrevistado otras cuestiones del día. Uno de ellos le ha preguntado"En casa soy yo el que cocina. Me salen muy bien la lubina y los arroces". Además, los niños también han querido que el líder de Podemos. "En un supuesto incendio en el Congreso, salvaría a Pablo Casado (sobre Rajoy o Aznar) porque se ha portado muy bien conmigo en lo personal cuando tuvimos a nuestros hijos prematuros", confesó. También ha explicado qué haría en caso de que sus hijos decidieran votar al PP. "Si mis hijos me dijesen que van a votar al PP, lo respetaría. Solo quiero que voten libremente".Pablo Iglesias ha sido el segundo en sumarse a este tipo de entrevistas después de que el presidente del PP, Pablo Casado, inaugurase esta nueva sección del programa que presenta Ana Rosa Quintana. Casado, Santiago Abascal, como compañero de equipo para jugar un hipotético partido de fútbol, porque ya han jugado juntos antes y ha ido "bien". Y sobre qué piensa acerca del mandatario venezolano Nicolás Maduro, ha dicho que es "muy malo" y que está "muy enfadado" con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias porque "no le regañan nada".