Finalistas GH Dúo: estos son los aspirantes a alzarse con el premio final del programa

Han sido muchos meses de convivencia y eso pasa factura. Y más cuando lo que haces es vivir con gente que no conoces de nada (muchas veces con la que te llevas mal) y encima vigilado 24 horas vigilado por cámaras que emiten tu vida por la televisión. Por eso hay que reconocer, al menos en parte, la valentía de los cinco concursantes de Gran Hermano Dúo que ya son los finalistas del concurso. Alguno de ellos ya está desenado que llegue la final para poder alzarse con el título de vencedor de uno de los formatos de reality más conocido del mundo. Entre estos cinco que te contamos aquí está el ganador.

Juan Miguel. El ex de Karina pasó todo el programa muy cerca de Tamara, la cantante. Pero no dio mucha noticia. Más bien al contrario. Los que le defienden y los que aseguran que puede ser el que se lleve el triunfo del programa aseguran que es un auténtico "mueble" y que por eso puede que se le premie.

Kiko Rivera. Sin duda es el personaje más conocido de dentro de la casa y por eso se le mima. La participación de su madre (Isabel Pantoja) en el Superiviventes que está a punto de empezar (se espera para dentro de unas semanas tan sólo) hace que muchos vean incluso un a mano negra que intenta favorecerle y hacer que se alce con el maletín de ganador de Gran Hermano Dúo. De hecho muchos se preguntan si la Pantoja (otrora enemiga pública número 1 de Telecinco), acabará acudiendo al plató a recibir a su hijo como ya hizo con Chabelita cuando fue ella la que participación en un reality de la cadena.

Alejandro Albalá. Uno de los más polémicos. Ex novio de Chabelita y de Sofía Suescun. Es el que, según los que ven el programa, lo tiene más complicado para triunfar en la final. Le acusan incluso de acosar a sus exparejas. Por todo ello puede que el público le castigue y que se quede a las puertas de la final. De hecho muchos no se explican la razón por la que Albalá sigue dentro de la casa aún a día de hoy.

María Jesús Ruiz. Es, sin lugar a dudas, la protagonista de esta edición del reality más conocido de la televisión. Su relación con Antonio Tejado no dejó a nadie indiferente. Y aún menos si tenemos en cuenta lo mal que acabaron estos dos protagonistas de la casa. Como en cada edición hay un famoso que es "vapuleado" por los demás. En este caso fue Ruiz por lo que muchos defensores aseguran que es ella la que se merece el triunfo.

Irene Rosales. La pareja de Kiko Rivera. Otra de las que ha pasado sin pena ni gloria pero que precisamente por ello podría ganar.

Gran Hermano Dúo es uno de los programas que más éxito ha tenido de Telecinco en los últimos años. Se ideó para hacer una especie de "puente" entre Gran Hermano VIP y Supervivientes. La idea no podía pintar mejor. Meter a varios famosos dentro de la misma casa con gente con la que no se llevan bien y con la que incluso mantuvieron una relación y acabaron a mal.