Un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa sorprende a sus seguidores al hacer algo muy poco habitual

Ha roto todos los tópicos que había hasta ahora. Nadie se podía esperar que un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa acabara escribiendo un libro pero finalmente ha sucedido. Y el encargado de escribirlo ha sido Efrén Reyero, el último joven que ha acudido al programa de Mediaset en busca del amor. A todos los que acusan a los participantes en este formato de ser demasiado frívolos o de interesarse poco por la cultura les ha sorprendido esta nueva faceta de un tronista que, tal y como defienden sus seguidores en redes sociales, ha llegado para romper moldes.

Reyero ha escrito una novela titulada "Tan tuyo, tan mío". "Agradecido a Dios, a mi familia, a mis amigos, a todos y cada uno de vosotros por hacer posible este sueño, a todas las personas que han formado parte de mi vida y que de alguna u otra manera están reflejadas en el libro", acertó a explicar el propio Reyero en sus redes sociales, en donde entra en contacto con sus seguidores a los que anunció que "pronto os contaré como podéis conseguir el libro, dónde y todo lo relacionado". Reyero donará parte de los beneficios que obtenga por la venta de esta novela. "La emoción me puede", acabó confesando el tronista en su cuenta de Instagram hace unos días durante la presentación del libro en sociedad.

Mujeres y Hombres y Viceversa ha sufrido dos importantes cambios en los últimos meses. El primero y el más importante es su cambio de cadena. Pasó de emitirse en Telecinco a ir a la "hermana pequeña" de Mediaset. Y es que desde hace varias semanas el reality de búsqueda del amor se emite en Cuatro, el segundo canal del grupo. Lo que no ha variado es la hora. Desde un primer momento Mediaset no tuvo miedo a la pérdida de audiencia con el cambio. No en vano este formato tiene un público más que fiel y que, además, consume mucho televisión a la carta.

Pero no es el único cambio que ha vivido el programa. Otro cambio fundamental fue el de presentadora. Emma García pasó a hacerse cargo de los fines de semana de Telecinco por lo que dejó Mujeres y Hombres y Viceversa en manos de Toñi Moreno, conocida por su programa de las tardes en Televisión Española y que antes de recalar en Cuatro había tenido ya varios formatos de éxito en Antena 3 o en la propia Telecinco con el Viva la Vida que "heredó" de María Teresa Campos.