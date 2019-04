La aplaudida foto de una participante asturiana de Masterchef en su séptima edición

Una imagen que para ella es completamente normal (vive en una aldea aunque en ocasiones reconoce que no es fácil), pero que fue muy aplaudida en redes sociales. Natalia, la participante asturiana de Masterchef y una de las que más se está ganando la confianza y el cariño del público por su naturalidad, utilizó hace unos días su cuenta de Instagram para mostrar cómo da de comer a los cerdos. Para acompañar la imagen eligió una cita de Anatole France: "Hasta que uno no ha amado un animal, una parte del alma sigue sin despertar". "Hoy tocó foto de cómo es nuestro estilo de vida y la forma en la que me han criado", afirmó la aspirante en una foto muy aplaudida y que ha despertado mucho interés en redes sociales.



"Soy tan altos que parecen vacas", llegó a decir una usuaria de Instagram, la red en la que esta cocinera se adentró hace sólo unos días para compartir sus sentimientos a lo largo de su paso por el programa. "Antes de nada quiero dar las gracias a todas esas personas que me comentan tanto por privado como en fotos, Twitter€ Es maravilloso ver que estáis apoyándome y siguiéndome en esta nueva aventura. Gracias y mil gracias", escribió Natalia hace sólo unos días poco antes de que preguntar a los internautas qué les había parecido el programa. Fue entonces cuando empezó a notar el cariño real del público.



A sus 28 años Natalia no dejó indiferente a nadie ni tan siquiera en el primer programa. ¿La razón por la que no puede pasar desapercibida? Entre otras cosas por su trabajo. Es diseñadora de lápidas. "Me gusta mucho mi trabajo porque es original", afirmó ya en el primer programa durante su presentación. A pesar de todo ahí ya confesó que no le gusta el sitio en el que vive (ni las vacas de las que dice vivir rodeada. "Llevo toda la vida renegando de ellas y ahora tengo 120", afirmó.



Esta asturiana tiene varias citas importantes en el horizonte. Se va a casar el 31 de agosto con el que lleva siendo su pareja durante todos estos años. Habrá que esperar al próximo domingo para ver qué tal se le da a Natalia y a Josecho el otro asturiano que lucha para convertirse en otro aspirante del programa de cocineros más famoso de la televisión. Esperamos que el ganador sea asturiano.