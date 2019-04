Uno de Los Lobos sorprende a los espectadores con una confesión durante Boom: "Me encanta"

Parece que los conocemos casi como si fueran nuestra familia. No es raro que se cuelen en nuestra casa todas las tardes para hacernos disfrutar pero, sin embargo, aún hay muchas cosas que desconocemos de ellos. Los Lobos de Boom son, sin duda, los cuatro concursantes más conocidos de la televisión en España (no en vano han conseguido batir el récord mundial de permanencia seguida en un programa de televisión en todo el mundo). Pero, a pesar de todo aún hay cosas que desconocemos de ellos.



Hace días te contábamos (en este enlace lo puedes leer), la pasión casi desconocida que mostraba todos los días Manu Zapata en las redes sociales. Él es quién hace de portavoz de estos concursantes durante la prueba final del programa (suele hacerlo casi siempre menos evidentemente cuando el expulsan) pero a pesar de todo muchos no sabían que es un auténtico fanático del cine y que incluso tiene un blog sobre el tema y hasta colabora con un periódico como crítico. Pero ahora el que ha sorprendido es otro. Se trata de Erundino Alonso que hace días se puso a contar una canción en homenaje a los jugadores del Movistar Estudiantes de Baloncesto, un equipo del que por lo visto Alonso es un gran seguidor.



Alonso no es el único que quiso homenajear al equipo. Sus compañeros le siguieron el ritmo (y la canción) en un momento que hasta los propios jugadores destacaron en sus redes sociales.



Lo cierto es que Los Lobos han vivido unas semanas un tanto complicadas. El primer mazazo llegó con la repentina muerte de José Pinto. El ganadero salmantino que durante meses había formado parte de su equipo (se había marchado semanas antes de fallecer para poder dedicarse a su ganadería), perdió la vida de forma repentina causando una gran conmoción tanto en el equipo de Antena 3 como en el de Saber y Ganar, el otro formato (en este caso de La Dos de TVE), en el que había participado este ganadero salmantino que era uno de los concursantes más queridos de la televisión.



A todo ello hay que sumar las voces de los espectadores que se quejan de un supuesto favoritismo hacia Los Lobos por la buena audiencia que dan al canal y que hace que muchos no se crean lo que está pasando en un programa en el que ellos ya llevan más de seis millones de euros acumulados (aunque parte se lo tienen que dar a Hacienda).