La disculpa de Susanna Griso por la polémica pregunta al hombre que ayudó a morir a su mujer

Ángel Hernández se ha convertido en uno de los nombres propios de la actualidad informativa de esta semana por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma terminal, tras suministrarle una sustancia letal. En una carta a los medios (te lo mostramos en este enlace) explicaba cómo fue el proceso y afirma que "tiene que existir el derecho al suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida".



Hernández ha sido el protagonista de informativos y programas televisivos los días posteriores a su detención y posterior puesta en libertad sin medidas cautelares (te lo contamos en este enlace). Una de sus apariciones tuvo lugar en el programa "Espejo público", de Antena 3 que presenta Susanna Griso. En uno de los momentos de la entrevista, Griso realizó una serie de preguntas que incomodaron a la audiencia y generaron múltiples críticas a través de las redes sociales. "¿Por qué decidió hacerlo público? ¿Por qué grabó esos vídeos, precisamente para protegerse, para que quedase claro que esa era la voluntad de María José o porque quiere usted incidir en la campaña electoral y en un debate político?", preguntaba Susanna Griso a Ángel Hernández este viernes en 'Espejo público'. "No, la campaña electoral me la trae al pairo", respondía en directo el marido de María José Carrasco (en este enlace puedes ver la entrevista).



Tras las críticas que hubo, la propia periodista se vio obligada a iniciar un hilo de Twitter para tratar de aclarar el porqué de esas preguntas. "En campaña electoral se pueden arrancar compromisos de los políticos. Este, y no otro, es el motivo por el cual he preguntado a Ángel por el momento escogido para realizar el suicidio asistido. Si veis la entrevista entera se entiende mucho mejor el contexto", comenzaba el mensaje.





Dicho esto, está claro que me equivoqué en la manera de formular la pregunta. Pido disculpas por ello. — Susanna Griso (@susannagriso) 5 de abril de 2019

"Ángel se lamentaba de que el debate sobre una futura ley de eutanasia llevase tanto tiempo varado en el Congreso. Dicho esto, está claro que me equivoqué en la manera de formular la pregunta. Pido disculpas por ello", generada por su entrevista. Su mensaje acumula ya más de mil "me gusta" y cerca de dos mil comentarios, y sus preguntas. Incluso muchos usuarios han pedido a la conductora de "Espejo público" que la disculpa la ofrezca en directo al propio Ángel Hernández. El marido de María José Carrasco afirma que quiere hacer este tipo de entrevista para seguir con la batalla de la regulación de la eutanasia y para que otras personas no tengan que padecer los fuertes dolores que desde hace meses tenía María José (te lo contamos en este enlace). "Si yo os doy estas entrevistas no es por mí, ni por mi mujer porque ya ha fallecido, sino por lo que ha quedado y por lo que queda, la gente que está en la misma situación que mi mujer"