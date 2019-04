El Rosal sigue abierto: qué fue de uno de los restaurantes más desastrosos de Pesadilla en la Cocina: "Es pésimo"

Dicen lo que saben de estadísticas que casi seis de cada diez de los restaurantes que visitó Alberto Chicote están cerrados al público. Son los locales que menos suerte tuvieron y que no lograron en ningún caso superar una difícil situación. Pero hay ejemplos de todo tipo. También hay otros establecimientos que siguen abiertos. Y en este caso la buena noticia la trae El Rosal, un establecimiento situado en Córdoba que aún sigue atendiendo a clientes aunque con opiniones dispares sobre su eficacia (y lo buenos o malos que están sus platos).

En este caso el programa de Pesadilla en la Cocina escondía un problema personal además de uno económico. Los dos dueños del establecimiento (que protagonizaron importantes broncas en antena) también estaban a punto de divorciarse. Pero afortunadamente todo acabó más o menos bien. Y eso que el restaurante no parece a día de hoy estar viviendo su mejor momento. "Pésimo servicio, tardan mucho. Los camareros se pelean delante de todos. No traen bebida, no atienden€", comentaba uno de los últimos clientes que acudió al local hace sólo una semana. "chicote debería dar otra vuelta por allí, el servicio es nefasto", aseguró otro. "Llegamos a las dos y media y nos fuimos a las cinco sin comer", ejemplifica una tercera personas en un comentario en una web de opiniones en la que hablan los clientes del restaurante. Pero no todo es malo. También hay opiniones buenas.

"Tienen un menú rico. Buena comida y buen servicio, repetiremos para probar más platos de su carta", contó otra comensal. Y es que algunos sí que se fueron con satisfacción después de haber probado especialidades de la casa como los flamenquines (que revisó Chicote). No hay que dejar de tener en cuenta que mucha gente acude a los locales que ha visitado Pesadilla en la Cocina después de haber visto el programa para ver qué fue de esos locales. La curiosidad no siempre mató al gato.

Lo que destacan quienes aseguran que es una buena opción para comer o cenar es, sobre todo, su situación y la terraza que tiene el negocio. De hecho algunos de los locales por los que ha pasado Chicote aseguran que las opiniones negativas de los responsables de los locales vienen principalmente de personas que "se suman" a la moda de criticar los establecimientos en cuestión. Será cuestión de dejar que pasen los años para ver si dentro de un tiempo cambia la situación. En no pocas ocasiones lo que cambia es la gerencia, que es lo que hace que se modifique el local.