La razón por la que Divinity eliminó una escena de Kara Sevda

El final de Kara Sevda se acerca y los fans de la telenovela turca siguen en pie de guerra y con ganas de conocer lo que ocurre con el triángulo amoroso formado por Kemal, Emir y Nihan. Las cosas no son tan sencillas como parece ni para los tres protagonistas ni por lo que hemos podido comprobar estos días para los seguidores de la serie que emite Divinity. Todo lo que ha pasado durante estos meses y que ha dado mucho que hablar en redes sociales, ya que Kara Sevda cuenta con una legión de fans inmensa en estas plataformas, ha dejado contrariados a los espectadores. La última jugarreta no ha sido otra que la de cortar, sin saber nadie aún por qué, un episodio justo a la mitad de su emisión. Este hecho no ha pasado desapercibido para las fans de la serie turca y entre todos ellos ya han conseguido esa "escena eliminada".



Una de las usuarias de Twitter y que se confiesa fiel seguidora de la serie dio con los minutos exactos que se perdieron durante la emisión de la serie. Ella misma colgó esos instantes en su cuenta y comunicó al resto de los seguidores que podían ver esos minutos, eso sí, con doblaje latina.





No sabemos por qué la cadena dedecidió cortar esa escena depuesto que una vez visionada no tiene nada raro ni nada que pudiera trastocar los planes de la cadena con respecto a la serie. Una explicación racional sería la de pensar que las cadenas de, pueden estar compartiendo los cortes de publicidad para así aglutinar más audiencia para sus anunciantes. Esto ocasionaría que cada vez que, por ejemplo, una de las cadenas más grandes que, en este caso Telecinco, corta su emisión para dar paso a publicidad esta también se interrumpa en el resto de emisoras . Al no pararse en un momento determinado si no casi al azar esto haría que el corte en la serie pueda suceder justo cuando menos se lo esperan los fans de. En cuanto a la reanudación ocurriría otro tanto de lo mismo.La emisión de la serie turca finalizará en las próximas semanas, pero los seguidores de la historia de amor entretendrá su continuación con una nueva teleserie turca de nombre Erkenci Kus: Pájaro Soñador, que justo comienza el lunes 8 de abril y que promete saciar la sed de telenovelas turcas de los espectadores de