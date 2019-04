El detalle que ha cabreado a todas las seguidoras de Kara Sevda

Para lo poco que le queda a Kara Sevda a la cabeza de Divinity el final de la serie turca está dando demasiados rompecabezas a sus seguidores. Las fans de la telenovela llevan días quejándose del trato que reciben por parte de la cadena de Mediaset, hace tiempo que el cambio de ubicación dentro de la parrilla del canal de TDT fue un ladrillazo para los espectadores. Las quejas no cesan y ahora un nuevo frente se abre tanto para los seguidores como para la cadena de Mediaset.

El horario de difusión de los últimos capítulos está dando mucho que hablar y está siendo el motivo de enfado para muchos. Una de las quejas más grandes que llega desde la parte de los televidentes es de hace apenas 24 horas. El episodio de ayer lunes 8 de marzo estaba programado para las 20:45 horas y los casi 500.000 espectadores que suelen ver los últimos acontecimientos de Kara Sevda desde hace varios días esperaban ansiosos el comienzo de la trama de amor entre Kemal y Nihan y sus peleas con Emir.

Pasaron treinta minutos desde que debería haber empezado el episodio, pero ni rastro de la serie. A las 21:15 comenzaron los acordes de la sintonía, pero el daño ya sestaba hecho, las fans se resignaron de nevo a un trato que consideran vejatorio. "Cuando hablan de horarios, se refieren aquí en la península o para Canarias", se pregunta una de las seguidoras de Kara Sevda.

Este no es el único tema de conversación en las redes sociales que sacude a los espectadores de la serie turca. Ahora los agravios se centran en la traición que se cierne sobre Kemal y que llega desde su propia esposa, Asu. La unión de estos dos personajes trajo consigo el derrumbamiento de Nihan y ahora, como dicen las fans de Kara Sevda, "La traidora está en casa". El joven se ha refugiado en el amor que siente por la pequeña Deniz y en su familia para sobre ponerse a lo que está pasando.

Pero esta no es la única traición que ha afectado a la familia de Kemal. Tarik, su hermano, se ha enterado de que su mujer, Banu, también ha puesto en peligro su relación con su familia. "Así que has sido tú quien vendió a mis padres", le espetó el joven a su esposa descubriendo así al topo de la familia. La joven se escudó aduciendo que era lo que tenía que hacer, algo que no sirve como disculpa para el joven de los Soydere. Su esposa acaba de apuñalarle por la espalda y esto podría desencadenar en la separación del matrimonio.