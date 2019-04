La acusación de Ylenia a un colaborador que terminó en una fuerte discusión en directo

El Debate de Gran Hermano Dúo suele ser el campo de batalla de muchos colaboradores y exconcursantes del reality. Unos y otros se enzarzan para defender o atacar a los concursantes y más ahora que sólo quedan dos días para la gran final. Este domingo, Ylenia Padilla y el colaborador Miguel Frigenti han llevado esas discusiones a otro nivel, llegando a las descalificaciones personales. La pelea fue tan comentada en las redes sociales que ya casi nadie se acuerda de la presencia de Irene Rosales en plató o la llamada de Isabel Pantoja para dar ánimos a Kiko Rivera. (Aquí puedes leer cómo fue la llamada de la tonadillera a su hijo).

Lo cierto es que el enfrentamiento ya había comenzado unas horas antes del programa, en Twitter. Ylenia, cansada del apoyo del colaborador a María Jesús Ruiz no dudó en cargar contra Frigenti acusándole de opinar dependiendo de lo que se dijese en las redes. "Luego te subo todos los cambios de opinión que has tenido esta edición según lo que leías en Twitter. ¡Veleta! Lo único que quieres es ganar seguidores. Mejor dejarte haciendo el friki", escribió Ylenia. Pese a que la exconcursante de Gran Hermano Dúo borró el tuit, Frigenti le contestó subiendo una captura de pantalla. "Si ser veleta es dejar de defenderte, porque vemos que sigues siendo la misma de siempre y no la mujer 'cambiada', y 'evolucionada' que nos has querido vender, pues sí, soy un veleta máximo. No obstante, hay cosas que nunca cambian: escribir tuits, borrarlos y esas cosas... besos", escribió el colaborador.

Con este enfrentamiento previo, por la noche la cosa no fue mucho mejor. Con Ylenia como líder de la grada de apoyo a Alejandro Albalá y Miguel Frigenti defendiendo a la ex miss España, el enfrentamiento iba a más. Para ayudar, Frigenti no dudó en cargar duramente contra Albalá en su turno de preguntas. El colaborador acusó al ex de Chabelita de tener acitudes machistas por sus celos y de hacerse la víctima en su relación con Sofía Suescun para permancer en el reality.

Pese a que Frigenti no dejaba de recibir abucheos por su enconada defensa de María Jesús, el colaborador no dudaba en soltar pullas a sus rivales. "María Jesús es sincera, no se puede fingir durante tres meses, lo que pasa es que aquí hay mucho reventado que está en la calle antes que ella y ya está", aseguró el colaborador.

Con Ylenia sentada ya en el sofá de los colaboradores llegó el enfrentamiento directo. Ante el argumento de Frigenti de que cada uno era libre de dar su opinión, la exconcursante de Gran Hermano Dúo estalló: "¿Tu opinión o lo que lees en Twitter?". Frigenti, visiblemente contrariado, no dudo en responderle y seguir con el rifirafe. "Venías de cambiada pero eres una maleducada y la misma choni de siempre", señaló el periodista.

La de Benidorm tampoco se quedó callada. "La choni por lo menos viene con los zapataos limpios, sucio", gritó Ylenia, visiblemente alterada. Pese a los intentos de calmar los ánimos del presentador y los demás colaboradores, la discusión no termino ahí. La exconcursante no tardó en volver a la carga recordándole a Frigenti que la gente que tiene fans puede apelar a ellos para que le apoyen y este soltó entonces el zasca definitivo para zanjar la discusión: "Hay gente que solo tiene fans, preocúpate de tener algo más en la vida".