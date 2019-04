Supervivientes 2019 confirma un nuevo concursante y abre las puertas a una candidata muy conocida

Ya se conoce el nombre del cuarto concursante de Supervivientes 2019. Esta mañana en el programa de Ana Rosa de desvelaba quien estará en la lista de embarque para la próxima edición del concurso de Telecinco. Hace unos días os desvelábamos la lista con la que Mediaset jugaba para decidir quienes estarían en una nueva edición del programa de supervivencia que presenta Jorge Javier Vázquez. De hecho, quien es duda aún para estar al frente del programa es el mismo presentador al sentirse indispuesto tras sufrir un ictus el pasado 18 de marzo.

En aquella lista que desvelamos hace ya varias semanas se encontraban los nombres de los tres primeros concursantes confirmados. Omar Montes, Dakota y Colate Vallejo-Nájera volarán a Honduras para estar en el concurso. Ahora el nombre que salía a la luz esta misma mañana en AR no era el otro que el de Carlos Lozano. El presentador fue el encargado de aparecer en un vídeo compartido por Mediaset en el que el mismo dice "he sentido la llamada". Lozano llegará a Honduras tras haber sido un secundario de lujo para todos los programas de Telecinco gracias a la participación de dos de sus ex novias en GH VIP, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra.

Hacía tiempo, desde una anterior participación suya en Gran Hermano VIP, que Carlos Lozano no participaba de manera directa en un reality. Ahora con su presencia en la isla Telecinco se asegura seguir contando con el triángulo amoroso más rentable de los últimos meses, el formado por Lozano-Hoyos-Saavedra.

En estos cuatro nombres ya se puede entrever las intenciones de Telecinco en cuanto al perfil de la gente que busca para llevar a la isla y ahora llega un nuevo nombre a la palestra que podría hacer que los cimientos de Telecinco se resquebrajen. La madre de una concursante de GH DÚO podría estar cerca de confirmar su presencia en la isla hondureña y no sería para menos. Juani Garzón, la madre de María Jesús Ruiz es la nueva candidata a participar en el reality de Telecinco.

La progenitora de la ex miss España es una habitual de la pequeña pantalla ya sea como defensora de su hija o como protagonista de los líos amorosos de María Jesús. Ahora podría ser cuestión de tiempo que diera el paso y se convirtiera en una participante más de Supervivientes 2019. No sería además la primera ocasión en la que la viéramos enfrentarse a la adversidad.