Arropan a Paula Echevarría en su peor momento: "Te adoramos, es tremendo lo que te ha pasado"

Paula Echevarría no está viviendo uno de sus mejores momentos. Y no es por el campo profesional ni tampoco por el sentimental. Al menos no tiene nada que ver con la relación con su pareja, Miguel Torres, el futbolista del Málaga con el que la actriz candasina comparte ahora su vida. Tiene que ver con la muerte de otro compañero de aventuras: su perro. Una circunstancia que ha vuelto a unir a la asturiana con su ex, David Bustamante, que también ha expresado en redes sociales su conmoción por lo sucedido. Pero no ha sido el único en solidarizarse con Paula (parece que las relaciones no van bien entre ambos porque ni tan siquiera se siguen en redes sociales). Otros muchos famosos han escrito en las últimas horas a Echevarría para mostrar su dolor.

"Te mando todo el cariño y todos los abrazos del mundo, se lo que se siente, te adoramos", resumía Pelayo Díaz. "Lo siento mucho Paula, con lo mal que se pasa", añadía por su parte el también actor Pablo Rivero. Ellos son sólo dos ejemplos de la gran polvareda de solidaridad que ha levantado lo sucedido en redes sociales. Y es que muchos han querido sumarse al luto de Echevarría. Tanto famosos como anónimos. No en vano la actriz suma más de dos millones y medio de seguidores en redes sociales que están ahí para lo bueno y para lo malo y que también le muestran su apoyo en momentos difíciles.

"Mi amor, con lo que hablo no tengo palabras, toda mi energía", añadía por su parte Bibiana Fernández desde su cuenta oficial de Instagram mientras que le exministro y escritor Máxim Huerta le enviaba "muchos besos" a la asturiana. "Son parte de nuestra familia y cuando se van dejan un vacío inmenso así que mucho ánimo", añadía por su parte Alba Carrillo también en esa misma red social. "Te echaremos en falta", aseguraba por su parte Poty Castillo.

Lo cierto es que toda esta ola de solidaridad le va a venir bien a la asturiana, que no ha logrado en los últimos días levantar cabeza. El primer disgusto lo llevó Paula en lo laboral después de la cancelación de su serie Los otros 2, un proyecto en el que había puesto todas sus ilusiones y que al final no pudo acabar bien. De hecho Paula vivió en sus propias carnes lo que es que releguen tu serie al late night por falta de audiencia y la acaben cancelando.