Desvelan quién es el ganador de Gran Hermano Dúo horas antes de la final del programa (y ya lo está celebrando)

Es el tema de conversación del momento en bares y cafeterías de toda España. Quedan apenas unas horas para saber el resultado pero las encuestas ya están dándolo todo. Se habla de quién puede ser el ganador de Gran Hermano Dúo. El reality de parejas de Telecinco vive estos días su recta final y muchos de sus espectadores (la audiencia se cuenta por millones) quieren ya saber el nombre del triunfador que se llevará un maletín de 100.000 euros. Un premio al que, además, habría que sumar todo lo que el concursante en cuestión pudiera haber ganado antes dentro de la casa gracias a su caché.

Los amantes de las conspiraciones aseguran que todo está decidido de antemano. Que ya no habrá sorpresas. Pero puede haber cambios de última hora. Los seguidores del formato aseguran que hace días Kiko Hernández (uno de los colaboradores más polémicos de Sálvame), anunció que fuentes de la empresa le habían confesado que la ganadora del programa iba a ser María Jesús Ruiz, la ex modelo que ha protagonizado algunos de los momentos más tensos de la casa. Y no debe de ir mal encaminado. En todas las encuestas que se han hecho en internet en las últimas horas (tanto en páginas web especializadas en el mundo de la televisión como en las redes sociales de muchos fans del programa y de muchos seguidores de los famosos que se encuentran dentro de la casa actualmente) ya dan por ganadora a la exmodelo por porcentajes abrumadores que hablan de que incluso podría alzarse con el 40 por ciento de los votos.

El público respaldaría, de confirmarse este triunfo, los malos ratos que María Jesús habría pasado dentro de la casa con unos compañeros que desde un primer momento se han posicionado en su contra. La que fuera miss España hace dos décadas llegó a protagonizar también uno de los romances de la edición. Pero el "lío" con Antonio Tejado no le duró ni unas semanas. Luego todo se truncó y empezaron las peleas y los enfrentamientos. Algo que se veía venir desde hace tiempo si se tiene en cuenta que Telecinco encerró en la casa más famosa de la televisión a personas que mantenían o habían mantenido una relación sentimental y que habían acabado a mal.

Los que más siguen el programa aseguran incluso que María Jesús ya ha empezado a celebrar su triunfo. Ayer por la noche después de la gala los finalistas que aún quedan dentro de las cuatro paredes de Guadalix de la Sierra (en donde en breve se encerrarán algunos de los concursantes de Sálvame para poder prolongar el éxito) celebraron una fiesta en la que aseguran que se pudo ver a la ex modelo "excesivamente contenta". Los que creen en las conspiraciones aseguran que hasta sabía que iba a ganar.