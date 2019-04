El detalle de Los Lobos de Boom que ha emocionado a sus seguidores y a los espectadores

Si por algo se han distinguido a lo largo de los últimos años Los Lobos de Boom (esos cuatro concursantes que han cautivado a los espectadores y han conseguido batir el récord mundial de participación consecutiva en un programa de televisión), ha sido por su solidaridad con varias causas. Hace unas semanas al saber que las fábricas de Alcoa tanto en Avilés como en Coruña echaban el cierre estos cuatro amigos que ya participaron en otros formatos como Saber y Ganar no dudaron en ponerse una camiseta contra el cierre de las factorías. Pero no fue su único gesto. Ni mucho menos.



Uno de los miembros del equipo que ya no está con ellos en Antena 3, José Pinto (el ganadero salmantino que falleció hace varias semanas de forma repentina), solía llevar encima durante la emisión del programa camisetas sobre fiestas de pueblo sobre todo de Castilla o de Extremadura. Y por eso se hizo más que famoso dentro de las fiestas populares a las que le invitaban después de su salida del formato de Atresmedia.



Esta vez han querido ser solidarios con la lucha contra una enfermedad. Los cuatro miembros del equipo se pusieron una camiseta de apoyo a la asociación que lucha contra la Esclerosis Múltiple.





Y tampocopara los miembros de este colectivo.A pesar de haber sido atacados en multitud de ocasiones en las últimas semanas (algunos espectadores acusan a la cadena de favorecer a Los Lobos porque tienen audiencia en perjuicio de otros concursantes que acuden al formato en busca de una oportunidad),Y es queel formato de Mediaset que hasta hace semanas se llevaba todo el pastel de la audiencia pero que ahora ya se ha visto relegada a un segundo puesto. Habrá que ver las próximas semanas pero sin duda la marcha de Fran Pasapalabra ha sido un buen aliciente para Atresmedia.