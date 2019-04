Dos concursantes de GH Okupa se derrumban

Poco más de 24 horas de GH Okupa y esto ya ha dado más que hablar que muchos otros realitys. El concurso, que comenzó el pasado viernes, ha acaparado la atención del resto de programas de Telecinco e incluso ha atrapado a más de 25.000 personas a la vez en su canal de Youtube en directo.

Los problemas se han instaurado en los que peor lo están pasando en su vida cotidiana. Victor Sandoval no levanta cabeza y hoy, antes de la prueba de las pinzas no pudo más y estalló. "Me da igual todo, aquí he venido con todas las consecuencias, voy a dar lo máximo, si no lo intento no ganaré", dijo cuando el resto le pedían que no participase por la reciente operación de pelo a la que se ha sometido. María Patiño le preguntó entonces que por qué es tan importante para él ganar la prueba y seguir dentro de la casa. Fue en ese momento en el que el tertuliano se derrumbó y confesó "lo más grande" entre lágrimas. "Ya sabéis mi situación económica, debo cuatro meses de piso, llevo un año embargado, no creo que merezca que se me humille, me he operado porque no pensaba que iba a venir. Lo voy a intentar, no quiero ser un minusválido", llegó a decir Sandoval.

Sin Sandoval y sin Carmen Borrego, que no se sentía para nada animada, comenzó la prueba de las pinzas. Los concursantes tenían un minuto para colocarse en la cara la mayor cantidad de pinzas de la ropa que pudieran. Finalmente, la ganadora fue Anabel Pantoja, que le dedicó la victoria a su madre. La sobrina de Isabel Pantoja es inmune y no puede ser expulsada.

De momento el primer finalista del programa es Gustavo. El colaborador de Telecinco fue el primero en encontrar una camiseta con el logotipo del programa, además de convertirse en el primer concursante que optará a los 6.000 euros del premio final tuvo también la oportunidad de echar a uno de sus compañeros. El novio de María Lapiedra no lo dudó y echó de la casa de Gran Hermano Okupa a Rafa Mora. Ese no fue el primer desaguisado. Carmen Borrego se enzarzó con su hermana, que no está en la casa, por señalarla como sirvienta de la casa. Belén Rodríguez se enfadó con Víctor Sandoval por desvelar su edad. El colaborador de preguntó si podría echarse gel del cuerpo a la lavadora, y quería preguntarle al Súper. "No hace falta que se lo preguntes, hija, tienes 52 años igual que yo", decía Víctor Sandoval sobre la cuestión. "¿Te importaría no desvelar mi edad en el 24 horas de Gran Hermano?" reprochaba Belén, enfada.