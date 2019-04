Confirmado: de GH Dúo ha salido una nueva pareja

No lo quería reconocer, pero no le ha quedado otra que decir que sí a todo. "No me gusta etiquetar las cosas", decía Ylenia cuando le preguntaron sobre su relación con Antonio Tejado. Emma García, presentadora de "Viva la vida" presionó a la alicantina para que reconociera de una vez por todas que la joven guarda una relación con Antonio Tejado. Finalmente, a la ex concursante de GH Dúo no le quedó otra que reconocer lo evidente. "Estoy muy bien, nunca había vivido una relación así con nadie, nos parecemos bastante y tenemos muchas cosas en común€ Antonio ahora mismo me lo aporta todo, lo estoy diciendo sin decirlo".

La presentadora continuó y quiso que la colaboradora de televisión explicara cómo era la relación que llevaban. "Los dos somos muy distintos a lo que pueda parecer. Hemos vivido casi dos meses en la casa de Gran Hermano Dúo y nos hemos llevado muy bien", explicó la joven. Carolina Sobe y Makoke le arrancaron otra declaración, "soy feliz ahora mismo". Sobe dijo también que en la casa había visto cosas y explicó que Antonio Tejado le pedía que fuera a buscar a Ylenia. Makoke también dijo que se veía dentro de la casa como Tejado buscaba constantemente a la alicantina y subrayó el hecho de que su ex mujer, Candela, sospechaba siempre de Sofía y no se daba cuenta de que lo que de verdad quería Antonio era estar con Ylenia.

La joven dijo también que nunca se hubiera esperado terminar con Antonio Tejado, "ha surgido y ya está, no tenemos que seguir hablando del mismo tema continuamente". Es la primera ocasión en la que Ylenia habla de su relación con el sobrino de María del Monte y como es lógico también hubo momentos para la broma. "¿Vas a ir a la Feria de Abril vestida de gitana?", le preguntaron a Ylenia y ella respondió jocosamente, "¿Me imaginas vestida de lunares? La gitana de Benidorm". De momento también se conoce que la familia de Antonio Tejado tiene gran estima por Ylenia aunque se desconoce si la familia de la alicantina piensa lo mismo del andaluz. Ahora toca esperar a que el joven se pronuncie, pero está muy contento, por lo que ya ha comentado en algún programa, del momento personal que vive y espera seguir en la misma línea de pasarlo bien con su gente y con sus amigos, en especial con Kiko Rivera con el que ha entablado una grandísima relación dentro de la casa de GH Dúo.