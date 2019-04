Un protagonista de Kara Sevda dispuesto a pagar un alto precio por su libertad

Los protagonistas de Kara Sevda no pasan por su mejor momento. Emir no logra entender que Nihan no quiera hacer su vida bajo su mismo techo ni con su hija con un futuro asegurado a su lado. Tampoco la propia Nihan logra escapar del castillo en el que vive con el propio Emir y su hija, la pequeña Deniz. Pero entre todos el que peor lo está pasando es Kemal. El joven sigue en medio de la relación tormentosa que viven Nihan y Emir.

La joven está dispuesta a dejarlo todo para recalar en los brazos de Kemal y cuando decimos todo, es todo. La propuesta que Emir le ha hecho a la Nihan para dejarla escapar y así poder vivir de una vez por todas su amor con Kemal conlleva un alto precio que quizás no esté preparada para pagar. Emir obligaría a la joven a renunciar a la custodia de su propia hija, Deniz. En todo este asunto tiene algo que decir muy importante la prueba a la que se ha sometido Kemal en los días anteriores a la propuesta de Emir. El joven enamorado de Nihan ha pedido una prueba de paternidad para así conocer quien es el verdadero padre de la pequeña. De tener razón y ser el progenitor de la niña estará por ver si la propuesta de Emir sigue en pie y si Nihan seguiría adelante con su intención.

Entre tanto sigue sin resolverse otro de los grandes enigmas de Kara Sevda, encontrar al culpable de la muerte de Ozan. El caso sigue en investigación y todo apunta a que están cerca de encontrar a quien le quitó la vida al joven. Una mujer que habría ayudado a limpiar la escena del crimen cita a Nihan y a Kemal en una nave donde supuestamente tendrá lugar el encuentro. Sin embargo, la mujer no aparece por ningún lado y todo apunta a que alguien que conoce de sus intenciones ha leído la jugada y se les ha adelantado. Ahora, en un callejón sin salida, deberán seguir buscando para encontrar al asesino de Ozan.

Kara Sevda está próxima a llegar a su final y sus fans se debaten entre un futuro que no parece muy positivo para la relación entre Nihan y Kemal. Las disputas de Emir, con la familia de los jóvenes, sobre todo la madre de Nihan y la pequeña Deniz tampoco está ayudando nada a aclarar la situación final de Kara Sevda.