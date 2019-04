Estos son los países que podrían ir a Eurovisión, pero que nunca han participado

La UER (Unión europea de Radiodifusión) la integran a día de hoy 73 miembros de 56 países de Europa, norte de África y Asia occidental que forman parte de esta asociación de medios de comunicación audiovisuales y que dan acceso a participar en el Festival de Eurovisión. En la edición de este año (Eurovision 2019) participarán 41 países. El resto, no han participado por problemas financieros (Bulgaria), se han retirado a pesar de tener presentada su candidatura (Ucrania), han participado en pasadas ediciones (Mónaco, Bosnia o Eslovaquia) o aún no han partipado en toda la historia del festival.

Este es el curioso caso de países que forman parte la UER y que nunca han participado en Eurovisión pese a estar abiertos a hacerlo. Estamos hablando de países del norte de África, como Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Marruecos ya lo hizo en 1980 no obteniendo un buen resultado y nunca osó regresar.

Túnez estuvo a punto de participar en el festival de 1977 que se celebraba en Londres, pero se retiró antes de llegar a concursar. Aunque no quedó muy claro el porqué de su retirada, se especula que la presencia de Israel fue lo que determinó que Túnez finalmente no participase.

Jordania y Libano son otros dos países que son miembros desde 1970 y 1950 respectivamente, y que por tanto, estarían abiertos a participar. Líbano, en 2005 ya estuvo a las puertas de hacerlo. Aline Lahoud era la intérprete elegida con un tema en francés: "Quand tout s'enfuit". Finalmente, el país asiático retrocedió y no accedió a participar. Su motivo fue la presencia de Israel en la competición, alegando que no sería moral emitir imágenes de la interpretación israelita en la televisión pública libanesa.

Existen otros países que no perteneciendo a la UER (Unión Europea de Radiodifusión) han deseado participar en Eurovisión, o estuvieron a punto de hacerlo. Es el caso del Principado de Liechtenstein, que intentó participar un par de ocasiones; en 1969 y 1976, pero al final se retiró. Con la misma casuística figuran Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos. Ambos países no son miembros de la entidad radiodifusora pero han sido invitados por el estado de Israel en esta edición.

El estado de Kosovo tiene una situación especial. A pesar de estar dentro del territorio europeo y de retransmitir el festival, no es reconocido por todos los países europeos como un estado independiente y por tanto, queda anulada su posible participación.

Cierra este capítulo, el caso de Kazajistán. La ex república sovieta es miembro asociado de la Unión Europea de Radiodifusión, pero no es miembro activo. Por ese motivo, a pesar de que el país ha querido presentar su candidatura para este año, al final no lo ha conseguido. Sin embargo, Kazajistán ha participado en el Festival de Eurojunior del pasado año, por lo que no se descarta que en un futuro, el país pueda incorporarse como miembro participante de Eurovisión.