La soprendente noticia que dejó tocada a Carmen Borrego en Sálvame Okupa: "Menuda noche me estás dando"

Los motores siguen a toda máquina en Telecinco. El mismo día en que terminaba Gran Hermano Dúo (aquí puedes leer cómo fue la final en la que María Jesús Ruiz se alzo con la victoria) comenzaba el nuevo reality de la cadena: Sálvame Okupa. Una convivencia de 72 horas en la casa de Gran Hermano entre 10 colaboradores del universo Sálvame.

Lidia Lozano, Rafa Mora, Anabel Pantoja, Gustavo Gonzalo, María Lapiedra, Chelo García Cortés, Antonio Montero, Víctor Sandoval, Belén Rodríguez y Carmen Borrego se lanzaron a concursar por llevarse los 6.000 euros. Pese a que Rafa Mora fue el primer expulsado (y después repescado) y María Lapiedra la segunda, la que más está sufriendo en el reality es Carmen Borrego.

La hija pequeña de María Teresa Campos no gana para disgustos desde que entró en la casa de Guadalix de la Sierra. Si ya fue bastante desagradable reencontrarse con sus compañeros de Sálvame tras anunciar que dejaba el programa (aquí puedes leer cómo fue su abandono de Sálvame), Borrego tuvo una fuerte discusión con su hermana nada más entrar en el concurso. Terelu, desde plató, decidió que su hermana formase parte del equipo de las criadas para una prueba del programa y la decisión no hizo ninguna gracia a la pequeña de las Campos. "Anda y que te den tía, eso no lo hace a nadie mas que tú. Vete a la mierda estoy cabreada y no de broma", llegó a decir Borrego en directo.

Si el programa no había empezado bien para la hija de María Teresa Campos, la cosa empeoró cuando decidió dejar que Belén Rodríguez le echase las cartas. La colaboradora de Sálvame no dudó en decirle a Borrego que su matrimonio se acabaría dentro de poco tras realizar un viaje. "Según estas cartas, si yo no te conociera de nada, diría que los problemas que has tenido últimamente tienen que ver con tu marido. Tu triunfo personal pasa por separarte", aseguraba Belén Ro. "Aparece otro hombre, un joven que ya conoces. Si no te conociera te diría que lo tienes ya, pero como te conozco sé que no", sentenciaba. Una predicción que no gustó nada a Carmen Borrego. "Vaya noche me estás dando, yo quiero muchísimo a mi marido", aseguraba la pequeña de las Campos.

Como las desgracias nunca vienen solas, esta no fue su única polémica. Cuando el programa le dijo a Gustavo que tenía que expulsar de manera fulminante a uno de sus compañeros, el paparazzi escogió a Carmen Borrego, pero cambió de idea poco después y se decantó por Rafa Mora. Sus compañeros denunciaron entonces que la colaboradora había pedido que la echara a ella. Un gesto que fue muy criticado por todos y negado por Borrego. Ante las dudas, el programa decidió mostrar las imágenes de ese momento y se pudó ver como la pequeña de las Campos le decía claramente a Gustavo "a mí, a mí". Parece que las 72 horas se le van a hacer eternas.