El sorprendente apoyo de un colaborador que llevó a Víctor Sandoval a ganar Sálvame Okupa: "Eres mi ganador"

Para ser un reality de solo unos días, Sálvame Okupa ha dado a Telecinco un gran rendimiento. Además de los buenos datos de audiencia, las peleas y enfados de los colaboradores del universo Sálvame que se han encerrado en la casa de Gran Hermano han dado horas y horas de contenido. Se puede decir sin exagerar que Telecinco se ha entregado este fin de semana a sacar adelante este nuevo experimento.

Lo cierto es que la convivencia ha dado para mucho. Desde las fiestas del agua con misterio en las que Anabel Pantoja y Lydia Lozano lo han dado todo a las discusiones de Gustavo González con casi todos sus compañeros (incluida su pareja María Lapiedra) y como no, el calvario de Carmen Borrego. La hija pequeña de María Teresa Campos estuvo solo dos días pero le bastaron para enfadarse con su hermana Terelu, saber por las cartas que su matrimonio se acabaría y acabar en urgencias por un tartazo después de una prueba. (Aquí puedes leer cómo fue el cabreo de Carmen Borrego y su posterior salida del programa).

Pese a todo, la decisión final estuvo entre Víctor Sandoval, Lidia Lozano y Anabel Pantoja. Los tres tuvieron que someterse a una última prueba antes de saber el veredicto de la audiencia del programa. Los finalistas tuvieron que buscarse la vida para regresar al plató desde la casa de Gran Hermano. Víctor y Lidia fueron los primeros en conseguir transporte y Anabel quedó eliminada. A partir de ese momento, la decisión estuvo en la votación del público.

Con los dos finalistas en plató, Carlota Corredera fue la encargada de desvelar que el ganador era Víctor Sandoval. El histriónico colaborador de Sálvame contó durante el concurso con el apoyo de muchos de sus compañeros. No obstante, el apoyo incondicional de Belén Esteban ha sido para muchos el factor más determinante de su victoria. La "princesa del pueblo"no dudó en correr para fundirse en un abrazo con el ganador después de escuchar su nombre. "Eres mi ganador, te lo mereces", señaló Belén Esteban. Eso, unido a que el colaborador no está pasando por un buen momento económico, han inclinado la balanza a su favor. (Aquí puedes leer como Víctor Sandoval se derrumbó en la casa al confesar que tenía graves problemas económicos). El flamante ganador, que lloró desconsolado tras anunciarse su victoria, no dudó en señalar en plató que el dinero del premio (6.000 euros) le viene muy bien.