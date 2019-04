El fallo que ha mosqueado a muchos espectadores y ha levantado las sospechas sobre Los Lobos

En los últimos meses han surgido numerosas voces en internet que han llegado a hacer algo que hasta ahora pocos pensaban: quejarse de la presencia de Los Lobos en el programa Boom de Antena 3. La presencia todas las tardes en el programa concurso de Atresmedia de estos cuatro amigos que han conseguido batir todos los récords de audiencia y de permanencia en un formato de televisión llega a incomodar a algunos que acusan incluso a los directores de Boom de primar a estos concursantes. Ayer durante la emisión del programa muchos vieron una conspiración en lo que, en teoría, sólo fue un error.

En un momento determinado desapareció de la pantalla el hastag que se pone durante todo el programa para permitir que los espectadores comenten lo que consideren importante o anecdótico del formato. Normalmente ese hastag está en pantalla todo el día pero ayer de pronto dejó de estarlo durante varios minutos. Y justo coincidió con el momento en el que Los Lobos acertaban con una prueba que sus contrincantes habían fallado. Todo ello contribuyó a que algunos vieran un gesto de la cadena para que nadie criticara en redes el supuesto trato de favor hacia estos cuatro amigos que ya llevan más de un año en televisión.

Los Lobos han tenido que cambiar hasta de componentes. Uno de los que hasta hace unos meses era parte del equipo, el ganadero de Salamanca José Pinto, se vio obligado a dejar el programa por problemas profesionales. Con motivo de las grabaciones del programa llevaba meses sin pasar su casa y su tierra y tenía que volver a asumir su puesto de trabajo. La desagracia quiso que poco después Pinto acabara falleciendo de forma repentina y sin que hubiera tenido ningún problema de salud previo.

Lo cierto es que los cuatro miembros de Los Lobos son todo un atractivo para el programa Boom. No en vano sólo con sus conocimientos y su forma de ser que ha conseguido conectar con el público han logrado algo que hasta ahora estaba al alcance de muy pocos: alzarse con el título de lo más visto de la tarde en la televisión nacional. Y eso que no lo tenían fácil. Pasapalabra es uno de los formatos con más solera de Telecinco y cada tarde consigue reunir a cientos de miles de personas detrás de la televisión. Ahora la guerra está más igualada sobre todo desde que el asturiano Fran González no acude al formato de Telecinco tras ganar el premio.