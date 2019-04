El zasca de Pasapalabra a un espectador que cuestionó al programa y sus preguntas

Pasapalabra es, para lo bueno y para lo malo, uno de los concursos de los que más se habla. No en vano es uno de los formatos que cada poco consigue liderazgos de audiencia y que incluso, durante varias semanas y en buena medida gracias a la participación del asturiano Fran González, alzarse con el minuto de oro y convertirse en la emisión más vista del día. Pero ser tan popular tiene sus cosas buenas y, como no, sus desventajas. No es poco frecuente precisamente que los espectadores cuestionen de forma periódica las definiciones que se dan en le programa y por las que se pregunta en el rosco. ¿La razón? Algunos no están de acuerdo con ese modo de entender el lenguaje y llegan incluso a acusar a los responsables de elaborar las preguntas de este formato de favorecer a algunos concursantes (es algo que pasó en su día con Fran y que ahora parece que vuelve a ponerse de moda por la presencia de Jero en el programa).

La "bronca" en este caso del espectador vino por la definición del soldado español en Argelia. "Es Espahi, Espay es un soldado francés en Argelia sin ser de caballería, la solución es sin la "Y" griega", afeó hace unos días un espectador a los responsables de la cuenta del programa en Twitter, quienes, ni cortos ni perezosos, decidieron contestar. "No para el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, una de nuestras referencias fundamentales en la confección de preguntas", aseguraron desde el programa mostrando un pantallazo de la definición. Pero el espectador tampoco se quedó callado en esta ocasión. "Para unas respuestas María Moliner, para otras la Real Academia Española, me parece más fundamental la RAE pero no discuto", afirmó.

"Estimado amigo, para unas y para otras si acude a la Real Academia verá que espay lleva a espahí, en condición de sinónimo, que es en su opinión la denominación correcta", finalizaron desde la cuenta del concurso en Twitter.

Pasapalabra es un formato que no sólo triunfa en España. Ni mucho menos. Se emite también en otros países de habla hispana en América en donde también cuenta con audiencias millonarias y con un gran seguimiento. La entrega del premio a Fran González hace varias semanas supuso que el asturiano ganara un bote de más de un millón de euros y permitió al programa dar uno de los premios más altos que se recuerdan. Un premio del que Fran empezó a disfrutar ya desde el primer momento. En este enlace te contamos qué fue lo primero que se compró el asturiano con el dinero que ganó en el formato (que parte tendrá que ir destinado a Hacienda).