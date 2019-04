Desvelan cuánto ganará Isabel Pantoja si finalmente gana la edición de este año de Supervivientes

Es, sin lugar a dudas, la noticia más importante en el mundo del corazón de este año. La participación de Isabel Pantoja en un reality como Supervivientes no ha dejado a nadie indiferente. Y no es para menos. La tonadillera ha dado finalmente su brazo a torcer y va a meterse en un reality en el que ya estuvieron sus hijos (en diferentes ediciones) y en el que muchos jamás se atrevieron a ver a una de las cantantes más famosas de este país (no en vano ella misma había criticado en su día tanto a la cadena como al presentador del formato).

A lo largo de las últimas semanas entre confirmaciones y desmentidos se ha hablado mucho de las razones que han llevado a la Pantoja a la isla pero la principal parece la económica. Y es que según ha trascendido la madre de Kiko Rivera y Chabelita se embolsaría por cada semana en la isla unos 80.000 euros (hay que recordar que su hijo ganaba 45.000 en el mismo período de tiempo dentro de la casa de Gran Hermano Dúo). Pero, en caso de que consiga ganar el reality de superviviencia, ¿cuánto ganará finalmente la tonadillera? Hacer los cálculos es sencillo.

A pesar de que aún no se sabe cuánto durará el formato (ni los propios programadores de Telecinco lo saben ya que están a la espera de lo que pueda pasar con la siempre poco previsible audiencia, lo más probable es que el reality se prolongue (como ya lo hizo el año pasado) durante unas 13 semanas. Es decir, poco más de tres meses. La recompensa a cambio de permanecer en la isla sin que el público te expulse a pesar de que los compañeros te puedan nominar llegado el caso es de 200.000 euros.

Si Isabel Pantoja se quedara en la isla 13 semanas y ganara el premio se llevaría a casa más de un millón de euros. Concretamente 1.240.000 euros. A esto habría que restar, evidentemente, la mitad del premio que se quedaría Hacienda en concepto de impuestos pero es, seguro, más de lo que consiguió el asturiano Fran González con el rosco de Pasapalabra o de lo que lograron hasta la fecha Los Lobos de Boom en Antena 3 que tienen que dividir (en caso de lo que logren) un premio de seis millones de euros entre los cuatro miembros del equipo que actualmente siguen en antena. Habrá que esperar, eso sí, a ver cuánto dinero hace ganar la Pantoja (en audiencia) a la cadena que a buen seguro nutrirá todos los canales de Mediaset con lo que pase dentro de la isla.