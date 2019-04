Cuando se emite la nueva gala de Masterchef en Televisión Española TVE

Con la campaña electoral y las vacaciones de Semana Santa los espectadores de Masterchef ya no saben ni cuando van a poder disfrutar de su programa favorito. La ausencia del formato de cocina más conocido de la televisión pública ha generado algún que otro enfado en los últimos días. Han sido muchos los espectadores que se han quejado de que no podían disfrutar de las creaciones culinarias de los aspirantes a los que apenas acaban de conocer (no en vano el programa empezó hace sólo unas semanas). Pero todo tiene una explicación y todas las preguntas tienen una respuesta.

Por partes. Lo primero la explicación. Televisión Española alteró la pasada semana su parrilla de programación como hicieron las cadenas privadas para intentar evitar la Semana Santa. Los días festivos está más que estudiado que baja el consumo de la pequeña pantalla y por eso no merece la pena que las grandes cadenas (tanto públicas como privadas) malgasten sus formatos de más éxito. Hace unos días te lo contábamos con respecto a Cuéntame. Televisión Española decidió que estos días no se emitan los programas que más éxito tienen. Y es que a pesar de que cada vez hay más consumo "a la carta" los programadores de televisión siguen interesados en que nadie se pierda un capítulo y se "desenganche" de su serie o programa favorito. Todo ello unido a que, además, a todos les interesa el dato de audiencia y no van a "gastar" un capítulo de algo que es muy visto en un día con pocos espectadores detrás de la pequeña pantalla.

Pero entonces ¿cuándo va a volver el programa? La gran duda estaba en si volvería el próximo martes tal y como estaba anunciado. Masterchef lleva desde que se estrenó ocupando el "prime time" (la franja de más audiencia) de la primera cadena de la pública desde que se estrenó pero la decisión de Rosa María Mateo (la administradora del ente) de cambiar al martes el debate entre los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno para hacerlo coincidir con el de Atresmedia hizo que la gala se tuviera que retrasar aún una semana más. Pero que no cunda el pánico. Apenas unas horas después de este anuncio y del revuelo que se montó entre quienes acusaban al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de utilizar RTVE en su interés político Mateo y la dirección del ente público rectificaron y cambiaron el debate al lunes por lo que el próximo martes está previsto que Masterchef se emita con toda normalidad en una nueva gala en la que los concursantes volverán a luchar por el mandil de ganadores.