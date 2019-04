La razón por la que este lunes es más que especial para las fans de Kara Sevda, la serie de moda

Le pasó a series tan longevas como Cuéntame o incluso a programas como Masterchef. Está estudiado en todos los canales y todos los años que la Semana Santa es una época de muy bajo consumo televisivo. Tanto que a las grandes cadenas no les compensa estrenar sus apuestas más importantes ni mantener tan siquiera las que emiten actualmente. Sería, para los directivos, gastar dinero de inversión para nada. Por eso todos los proyectos sean todo lo importantes que sean, se quedan en un cajón esperando que pasen los días festivos y que la gente vuelve a la normalidad y a sentarse como habitualmente a una hora concreta frente al televisor. Por eso mañana lunes va a ser una jornada especial para las seguidoras de Kara Sevda, la telenovela turca de moda: van a poder ver un nuevo capítulo en Divinity después de cuatro días de ausencia por las canciones de Semana Santa.

Cuatro días que, por otra parte, han sido más que importantes para los protagonistas de la serie sobre todo para el protagonista, Kemal, que ha dado un paso más que importante en la vida real. Tal y como te contábamos ayer (en este enlace lo puedes leer) ha sido padre. A pesar de que cuenta con millones de seguidores en redes sociales no ha querido hacer pública su paternidad. Pero los fotógrafos han conseguido captar imágenes de él y su pareja (también actriz) y ha sido la noticia más esperada y celebrada por todas sus fans.

Y es que los protagonistas de Kara Sevda se han convertido en toda una institución en su país. Tanto que muchos hablan de ellos como los autores de la serie del año. Al menos en España y en lo que se refiere a telenovelas turcas. Y este no es un género a despreciar, ni mucho menos. Y es que va ganando cada vez más adeptos en nuestro país. No en vano canales como Divinity ya dedican parte de su programación (concretamente gran parte de la tarde) a este tipo de producciones que han conseguido dejar atrás viejas telenovelas que parecían para gente más mayor y que tenían aire latino. Las novelas se ha demostrado que son también para gente joven que normalmente está más acostumbrada a verlas on line y al pago por visión en plataformas en las que hay todo tipo de contenidos audiovisuales. El éxito no hace, eso sí, que Kara Sevda tenga más temporadas que las que ya hay cerradas (que son dos).