Publican el último mensaje que mandó Isabel Pantoja desde Honduras antes de entregar su teléfono

La participación de Isabel Pantoja en el concurso Supervivientes se ha convertido en la noticia del año en la prensa rosa. Y no porque (tal y como informan varios medios especializados) esta llegada de la tonadillera a la isla más famosa de la televisión suponga un antes y un después en la relación de la cantante con la principal cadena de Mediaset España. Tampoco porque suponga romper de raíz con esa dignidad que mantenía a la Pantoja alejada de ese circo en el que (al menos hasta ahora) sólo participaban sus hijos y los que habían trabajado para ella. También es la noticia del año por las consecuencias que va a tener la llegada de la cantante a la isla en la que tendrá que sobrevivir y competir con sus compañeros a partes iguales. Y es que desde la cadena aseguran que no se le va a regalar nada.

Entonces ¿cómo afronta la Pantoja su llegada a Honduras? Desde Telecinco insisten en que la cantante está más que integrada con sus compañeros con los que de momento no compite y, por lo tanto, con los que mantiene una buena relación. Pero esta tarde ha sido la propia Isabel Pantoja la que ha querido lanzar un mensaje a sus seguidores enviando un audio al programa "Viva la Vida" de Telecinco conducido por Emma García. (En este enlace puedes consultar cuánto ganará la Pantoja si finalmente gana el programa, una cantidad con siete cifras que a muchos ha sorprendido).

"Estoy con el móvil a pocos minutos de que me lo quiten, este es el último mensaje que puedo enviar", empezó la tonadillera en un audio que ha sido desvelado esta tarde durante la emisión en Telecinco en directo del programa magacine. "Me voy a darlo todo a la isla, voy a intentar que todo me salga bien", afirmó la Pantoja en toda una declaración de intenciones. Lo cierto es que no es la primera vez que Isabel Pantoja habla de su paso por la isla. Hace días visitó en la casa de Gran Hermano Dúo a su hijo (Kiko Rivera), cuando éste luchaba por ganar el programa en el que había entrado con su novia. Ya allí dijo que había intentado acceder a la isla porque era un programa que le gustaba como espectadora, que veía en su casa, que agradecía como método de entretenimiento y al que quería dedicarse en cuerpo y alma para vivir una nueva experiencia en su vida (aquí te contamos todas sus declaraciones).

Lo cierto es que Supervivientes ya le ha valido a la Pantoja al menos para ganar algo de dinero: una exclusiva en la revista Hola que salió publicada la pasada semana y en la que ya hablaba de cómo afrontaba lo que tenía que vivir en la isla.