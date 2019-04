Una espectadora de Pasapalabra tras un mensaje del programa: "Me habéis dejado sin palabras"

En la época en la que cada vez más gente (joven y no tan joven) recurre a las plataformas de pago por visión para disfrutar de sus contenidos favoritos no es extraño que los programas de la televisión llamada "convencional" traten de ganar adeptos a través de mecanismos hasta hace años poco explotados por la todopoderosa televisión como las redes sociales. En este sentido desde Pasapalabra utilizan habitualmente el Twitter para estar en contacto con sus espectadores. Tanto que hasta a veces contestan a gente a la que en un principio ni tan siquiera les había mencionado. Es el caso de una joven que ayer se quedó sin palabras con la respuesta que recibió por parte del programa. Ella misma lo contó.

Estaba viendo tranquilamente el formato de Mediaset España en su casa cuando se le ocurrió tuitear. "Cuando veo Pasaplabra me siento lenta y estúpida", dijo la joven (en referencia a la gran cantidad de conocimientos que despliegan tanto los famosos como los anónimos que cada tarde acuden al formato a intentar conseguir el bote del rosco). Ni cortos ni perezosos desde el programa contestaron a tal afirmación. "Seguro, pero mucho, que no eres ni una cosa ni la otra€ besos y abrazos desde Pasapalabra", tuitearon desde la cuenta oficial del programa. "Muchas gracias, me habéis dejado sin palabras, besos y abrazos", contestó la aludida.

Lo cierto es que la comunicación del formato en el que triunfó el asturiano Fran González con sus seguidores a través de las redes sociales es más que constante. De hecho todas las tardes hay una prueba específica (llamada "la pista musical") que lo que intenta es que todos los que ven el formato desde casa se sientan partícipes de lo que pasa al otro lado de la "caja tonta" y que sientan que (al menos en parte) el programa tiene algo de "directo" aún siendo conscientes de que se graban varios programas el mismo día. En este sentido son varios los espectadores que cada tarde acuden a Twitter para "quejarse" de que no se les tenga en cuenta con la pista musical. El clásico "lo dije yo antes" que se vuelve contra los impulsores de esta manera de interactuar del programa.

De hecho hace unos días el programa también contestaba con cierta coña a una chica que se quejaba de que no la hubieran tenido en cuenta. "Mientras entendamos que es sólo un juego, será divertido. En cuanto lo confundamos con una oposición a Notaría estamos perdidos, mola la gente como tú, de verdad, que gusto", afirmaban desde el formato poco después de que la chica se quejara de que no hubieran tenido en cuenta su respuesta en la pista musical del día.

Pasapalabra es un formato que se emite en todo el mundo y que también tiene mucho éxito (y cientos de miles de espectadores por lo tanto) en otros países de habla hispana sobre todo en América Latina.