Isabel Pantoja la lía en Supervivientes: tres discusiones en menos de una semana

Que Isabel Pantoja iba a ser uno de los grandes atractivos de Supervivientes 2019 estaba claro. Pero lo que no parecía tan evidente es que la tonadillera protagonizase tantos momentos tensos en tan pocos días de concurso. "No es lo mismo verlo desde tu casa€ Aquí se pasa un poquito mal", confiesa la cantante.



La dinámica del programa ("aquí no se puede pescar, no se puede comer, no se puede beber" remarca la Pantoja) la está llevando al límite y, en lo que va de programa, ya ha mostrado la garra en tres personas.





Aunque el programa empezó el pasado jueves, el primer enfrentamiento de la tonadillera tuvo lugar en los días de convivencia previos al estreno. EntoncesIsabel Pantoja (Chabelita). Le advirtió que no consentiría que hablase de su niña con un "Una vez en la isla, tras el famoso salto del helicóptero , Isabel Pantoja cargó contra, la amiga de su hija. Aunque no llegaron a enfrentarse directamente, a la tonadillera no le sentó bien que la peruana apenas la saludase y le mando un mensaje a través de Omar.Con esto quedó claro que el cariño que se prometían no era tan cierto como aparentaban frente las cámaras. Parece que Isabel Pantoja está ahora más cerca de la opinión que tiene Kiko Rivera sobre la concursante, que a través de una historia en su perfil de Instagram confesó que no le gustaba nada como persona.El palto fuerte de la gala de ayer de Supervivientes, que comenzó tarde por las Elecciones genernado las críticas de los fans , llegó con la discusión, en directo, de Isabel Pantoja y Carlos Lozano. En el lío se acababan metiendo Chelo García Cortes y Mónica Hoyos, a la que la tonadillera le espetó un "¿Qué está buscando una Mirian aquí? (Puedes leer toda la información de la monumental pelea entre Carlos Lozano e Isabel Pantoja aquí).