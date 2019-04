¿Qué es el "Big five" de Eurovisión y por qué España forma parte de él?

Como cada año, Eurovisión 2019 contará en su gran final del 18 de mayo con la actuación de 26 países: 10 clasificados en la primera semifinal del 14 de mayo, 10 clasificados en la segunda semifinal del 16 de mayo, a lo que se suma el país anfitrión, Israel, que pasa directo a la final y los 5 países integrantes del "Big five", Alemania, Reino Unido, Italia y Alemania, que pasan directamente a la final.

El llamado "Big five" está compuesto por los cinco países que otorgan mayor retribución económica a la UER Unión de Radiodifusión Europea, entidad que celebra el festival de Eurovisión con los países que tienen radiodifusoras asociadas a esta organización.

Esta retribución no es solamente para el festival sino para todos los contenidos que la asociación de radios y televisiones de Europa, norte de África y Asia occidental comparte documentales, eventos deportivos, eventos musicales, etc...

Por esta razón, la UER decidió que estos cinco países que integran el "Big Five", como decimos Alemania, Reino Unido, Italia y Francia pasasen directamente a la gala final sin verse sometidos a una descalificación en el proceso de semifinales. Con la incorporación de los países de la Europa del este y la fragmentación de la Antigua Yugoslavia, resultaba imposible que se pudiese celebrar un festival con más de 26 países, por lo que, a mediados de los noventa, se instaura una regla en la que los países peor clasificados en el festival se eliminan para la participación del año siguiente. En 1996, se hace un sistema de rondas de eliminatorias por audio que no fueron retransmitidas y Alemania entre otros, se queda fuera. Este hecho hace considerar a la UER que la pérdida de Alemania con su no retribución, era perjudicial para la ejecución del festival. De esta manera, nace la idea de este grupo de "intocables".

Así, desde el año 2000 a 2003, los países del "Big Five" (entonces era el "Big Four", ya que Italia no participaba en el festival), se clasificaban directamente para el concurso sin importar los resultados que tuviesen. En 2004, se cambia el sistema. En vez de eliminarse por los resultados de las anteriores ediciones, se crean semifinales, en la que los países se clasifican (o no) para la final. El "big Four" ("Big Five" a partir de 2011 con la incorporación de Italia) siguen pasando directos a la gran final sin pasar por las semifinales.

Este hecho de "favoritismo" ha sido criticado por muchos países como Turquía, que dejó de participar en 2013 por este motivo (entre otros). Y es que el pasaporte directo a la final de Francia, Alemania, Italia y España les está perjudicando más que favoreciendo.

Desde 2004, año en el que nacen las semifinales y el "Big Five" pasa directo a la final, los países en cuestión, no han tenido muy buenos resultados:

Francia lleva sin ganar desde el año 1977. En los últimos años, desde la incorporación de semifinales, se ha adentrado en el top 10 en tan solo dos ocasiones, quedando última en Copenhague con dos puntos, con "Twin Twin" interpretando "Moustache".

Alemania junto con Italia, es la mejor parada del "Big Five". Desde 2004, ha quedado última posición en tres ocasiones (2005, 2015 y 2016), sin embargo ganó con Lena y "satellite" en 2010. Tras un periodo de inasistencia bastante largo (1998-2010), Italia se reenganchó al festival en 2011. Desde entonces ha logrado entrar dentro del top 10 en seis ocasiones. Lleva sin ganar desde 1990 con Toto Cotugno.

En el caso de España, su entrada entre los 10 mejores es de 3 veces desde la entrada en vigor de las semifinales (2004 con Ramón, 2012 con Pastora Soler y 2014 con Ruth Lorenzo). Es el país del "Big Five" que más tiempo lleva sin ganar el festival (1969).

Pero el país peor parado quizás sea el Reino Unido. Con un currículum brillante hasta los noventa, 5 victorias y 15 veces en segunda posición, siendo el país que más "platas" ha conseguido, a partir de entonces los resultados en los últimos años han sido mediocres. Desde 2004 solo ha conseguido meterse entre los 10 mejores 1 sola vez (2009) y tres veces ha quedado en última posición.