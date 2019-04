El apoyo que ha encontrado Violeta en Supervivientes y que ha hecho llorar a su novio

Supervivientes celebra esta noche la primera ceremonia de salvación. Uno de sus cuatro nominados, Loly, Colate, Violeta y Jonathan podrá respirar más tranquilo después del programa de hoy, puesto que la audiencia tiene entre sus manos la decisión de ver a quién salva de los concursantes (en este enlace te contamos quiénes son los 10 concursantes mejor pagados de su historia). Los tres restantes, se convertirán en los candidatos a abandonar la isla en la gala del próximo jueves. El programa de Telecinco contaba con cosechar altos índices de audiencia, sobre todo, después de contar entre sus filas con Isabel Pantoja en la isla, quién se ha convertido en una de las grandes favoritas del grupo (en este enlace puedes ver te contamos como Isabel Pantoja la lía en Supervivientes: tres discusiones en menos de una semana).



Una de las nominadas, Violeta Margiñán, que debutó como tronista en el programa de la misma cadena, "Hombres, Mujeres y Viceversa" parece que no está pasando sus mejores momentos en Honduras. En las primeras galas, la extronista ya fue reprendida por la presentadora asturiana Lara Álvarez después de que ella no dejase de protestar mientras Lara Álvarez explicaba las reglas del juego a Jorge Javier, presentador del espacio, y a la audiencia del programa (en este enlace te contamos el monumental cabreo de Lara Álvarez por esto que pasó en Supervivientes). Ahora, parece que el comportamiento de la concursante también está afectando notablemente a su novio, Julen, el joven de 22 años que ha confesado ante las cámaras sus sentimientos hacia la actitud de su pareja en la isla. "Julen es un desastre, es un niño, es un caos... tiene siempre sus cosas muy desordenadas. Cada vez que nos íbamos de bolo le hacía yo la maleta", confesaba Violeta durante el programa. El joven ha confesado en el programa en "Hombre, Mujeres y Viciversa", que presenta Toño Moreno, qué siente al escuchar las palabras de Violeta.





Violeta no lo está pasando bien y Fabio se ha convertido en su mejor apoyo https://t.co/VNtZUWpKTA — Supervivientes (@Supervivientes) April 30, 2019

"Es muy duro. Yo ahora llego a mi casa y qué hago", ha declarado mientras Julen en el programa mientras no podía contener las lágrimas. ". Seremos unos niños, pero hemos pasado muchas cosas. Nuestra relación es pública y no es fácil de llevar", declaraba.Además, Violeta ha mostrado mucha complicidad con Fabio en la isla, algo que también ha molestado al joven ( en este enlace te mostramos la monumental pelea entre Isabel Pantoja y Carlos Lozano). "Evidentemente me está sentando mal lo que estoy viendo, pero más allá de su acercamiento con Fabio,". Aunque Julen también ha declarado que lo único que quiere "es estar con ella. Que acabe el concurso y estar con ella".