La razón por la que Lara Álvarez no estuvo ayer en "Supervivientes"

La razón por la que Lara Álvarez no estuvo ayer en "Supervivientes"

La sorpresa pata muchos espectadores que ayer se sentaron frente a la televisión para seguir las aventuras de los concursantes de "Supervivientes" no estuvo en las expulsiones sino en una ausencia. Por primera la asturiana Lara Álvarez no estaba presente en la gala. La razón la explicó el propio Jorge Javier Vázquez en cuanto encendieron los focos: : "Lara Álvarez no podrá presentar hoy desde Honduras. Quiero tranquilizar a su familia. Solo está indispuesta".



A la luz de las palabras de Jorge Javier, todo indica que no se trata de nada grave y que en los próximos días la peridista volverá a coger el timón de su labor en Honduras. Ayer Jorge Javier Vázquez hizo de maestro de ceremonias. "Te enviamos mucjos besos y abrazos para que te recuperes pronto, Lara Álvarez! Te echamos de menos esta noche!", escribía la cuenta de Instagram de Supervivientes.





Todos sus compañerosAnte su ausencia fue Jorge Javier Vázquez el que tomó las riendas del programa y puso ordene en la isla durante las pruebas. Ayerprotagonizaron algunos de los encuentros más tensos en una gala en la que materializaó la ruptura entreque llevaban días hablando mal de la tonadillera a sus espaldas.