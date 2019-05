La Guardia Civil pide a Telecinco imágenes sobre uno de sus colaboradores

No es la primera vez que las fuerzas de seguridad del estado irrumpen en una producción para pedir el material grabado por parte de un programa, pero ahora entra en escena un nuevo protagonista que no es otro que las redes sociales. Tampoco es la primera vez que alguien comete una infracción se graba con su móvil y lo sube a redes sociales, lo que ocurre es que hasta ahora no había hecho algo así alguien que sale por la tele.

Asraf Beno es conocido por haber participado en Gran Hermano y por su relación con la hija de Isabel Pantoja, pero ahora lo va a ser también por una grabación por la que será sancionado en los próximos días. Hace unas semanas el ex concursante de la casa más conocida de la Televisión. Pero ¿Qué ha hecho? Pues algo en lo que han caído más de uno desde que existen smartphones, a Asraf no se le ocurrió otra cosa que grabarse mientras conducía su coche y compartirlo en sus redes sociales, vamos, que no pensó dos veces lo que estaba haciendo.

Los hechos ocurrieron mientras salía de fiesta con sus amigos durante una noche. En el vídeo se puede ver a tres personas en el interior de un turismo y se aprecia como es el hombre que conduce el coche quien graba estas imágenes para los stories de Instagram. El joven no quiso reconocer a Socialité que era él quien conducía. En esas imágenes se aprecia como el copiloto no sostiene ningún móvil, tampoco la persona que está en el asiento trasero podría estar grabando pues se ve como baila mientras los otros dos ocupantes se divierten durante el trayecto, conclusión, la única persona que podría estar grabando estas imágenes es Asraf, el conductor.

Estas maniobras llevan consigo una multa económica y la retirada de hasta 6 puntos del carnet de conducir al ser consideradas maniobras temerarias. El novio de Isa Pantoja tiene hasta 11 vídeos en los que se le ve conducir. Imprudencia, mal ejemplo e infracción administrativa. La Guardia Civil se puso esta semana en contacto con Telecinco para pedir a la productora del programa de Socialité y Sálvame, La Fábrica de la Tele, las imágenes que tenga sobre estas actuaciones del colaborador de televisión.

Estas maniobras son de gran imprudencia, puesto que además de no estar cogiendo el volante con las dos manos, la atención se divide entre tres aspectos, la conducción, el control del móvil con la mano y el control de la carretera. No es ningún buen ejemplo para los miles de seguidores que Asraf tiene en redes sociales, muchos de ellos menores de edad.