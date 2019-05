Una familiar de Isabel Pantoja carga contra la tonadillera: "Nos ha hecho muchos desprecios, le damos vergüenza"

Todos los años sucede algo similar. Durante la emisión de Supervivientes la exposición mediática de quienes participan en el reality más conocido de la televisión hace que a lo largo de los meses que dura este formato de superviviencia surjan voces que aprovechan la estancia de los famosos en la isla para salir a la palestra y contar lo vivido con ellos. Y con Isabel Pantoja no iba a ser menos. Telecinco tenía como objetivo aprovechar todo el dinero que cobra la tonadillera por participar en Supervivientes y los programas de la cadena lo están consiguiendo. Al menos eso parece. La última en hacer una "aparición" pública en forma de declaraciones ha sido Magdalena Martín, la tía de la famosa cantante.

"Me han hecho muchos desprecios desde el clan Pantoja", enfatizaba esta tarde en declaraciones al programa Viva la Vida de Telecinco la tía de la Pantoja (hermana de la madre, doña Sara). "No me dejan ver a mi hermana", acusaba la invitada al programa de Emma García, una vendedora ambulante que hasta ahora no había querido salir en televisión y que atendió a los reporteros del formato de fin de semana de Mediaset a través de una entrevista telefónica.

"Se avergüenzan de la familia, no quieren saber nada de nosotros. Y yo si me permiten voy a ir a la isla a decírselo. A mi me da igual el dinero pero Isabel es diferente, ella siempre ha pensado en ella y no me deja ver a mi hermana y yo siempre viví por ella", afirmó la invitada del programa que también aprovechó la oportunidad para culpar a la Pantoja dela mala relación que tiene con su hija, Chabelita. "Algo ha hecho mal", hizo hicanpié.

El paso de la Pantoja por Supervivientes ha sido más que polémico. Los privilegios que según muchos han concedido Telecinco a la tonadillera ya hicieron saltar todas las alarmas los primeros días. Muchos espectadores acusaban a la cadena de favoritismo y aseguraban que con la decisión de permitir a la tonadillera ciertas cosas que no se permitían a los demás se perdía (al menos en parte) el espíritu de competición del concurso. (Aquí tienes lo que va a ganar por día la Pantoja en Supervivientes).

Pero, a pesar de todo, a Telecinco le está saliendo rentable la "pelota" que le están haciendo a la Pantoja. Sólo hace falta ver los datos de audiencia que está consiguiendo el programa tanto en sus galas semanales como en el resto de debates y otros formatos y programas que hay a su alrededor. Según informaron varios medios la pasada semana la Pantoja va a seguir ligada a Telecinco después de Supervivientes para participar en otros programas durante dos años.