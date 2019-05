Las fotos del protagonista de Erkenci Kus del que hablan todas sus fans

Hace años quienes seguían una telenovela no tenían más opción que esperar semana a semana a comprar una revista en la que se entrevistara al protagonista de la ficción en particular o a que la televisión decidiera emitir un nuevo capítulo de su serie favorita. Sin embargo ahora internet ha abierto la puerta a que las seguidoras de los culebrones vayan más allá. Sino que se lo pregunten a las fans de Erkenci Kus, la nueva telenovela turca de moda que triunfa en España. Han sido cientos las espectadoras (y los espectadores) que han empezado a seguir en las últimas horas en Instagram a Can Yaman, el protagonista de esta ficción que ha conseguido enamorar a medio mundo.



En Instagram el actor turco comparte cientos de instantáneas en las que muestra su día a día y en las que se puede ver desde su participación en un pase de modelos a su entrenamiento personal o incluso momentos de grabación e Erkenci Kus, la serie que le ha dado fama mundial. No en vano a sus 29 años muchos le consideran el soltero de oro.





Tras el éxito de Kara Sevda la telenovela Erkenci Kus está logrando enganchar a cientos de espectadores. Tanto que ya se la considera la revelación de la temporada. Y es queel canal femenino de Mediaset. De hecho este canal logra todos los días importantes liderazgos de audiencia en lo que a canales específicos de la TDT se refiere gracias a estas producciones.Lo que ahora temen muchos (sobre todo las que siguen cada día esta serie) es que les pase lo mismo que a las que seguían Kara Sevda, la ficción que está a punto de acabar en Divinity: que el canal decida estrenar una nueva serie y relegue Erkenci Kus a otro horario . Y es que la de las cuatro de la tarde es la franja más solicitada por los que promocionan telenovelas.permite que las seguidoras no se pierdan ningún capítulo pase lo que pase con la hora de emisión o incluso con el canal por el que echen estas producciones que cada vez enganchan a más seguidores de culebrones en España y canales de televisión de toda Europa.