Las fotos del protagonista de Erkenci Kus del que hablan todas sus fans

Hace años quienes seguían una telenovela no tenían más opción que esperar semana a semana a comprar una revista en la que se entrevistara al protagonista de la ficción en particular o a que la televisión decidiera emitir un nuevo capítulo de su serie favorita. Sin embargo ahora internet ha abierto la puerta a que las seguidoras de los culebrones vayan más allá. Sino que se lo pregunten a las fans de Erkenci Kus, la nueva telenovela turca de moda que triunfa en España. Han sido cientos las espectadoras (y los espectadores) que han empezado a seguir en las últimas horas en Instagram a Can Yaman, el protagonista de esta ficción que ha conseguido enamorar a medio mundo.
En Instagram el actor turco comparte cientos de instantáneas en las que muestra su día a día y en las que se puede ver desde su participación en un pase de modelos a su entrenamiento personal o incluso momentos de grabación e Erkenci Kus, la serie que le ha dado fama mundial. No en vano a sus 29 años muchos le consideran el soltero de oro.
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#Repost @menshealthtr ??? Men's Health A?ustos say?s? bayilerde! Kapa??m?zda konuk etti?imiz Men's Health erke?i @CanYaman spor disiplinini ve çok yönlü ba?ar?lar?n?n s?rlar?n? payla??yor. Foto?raf: @ugurutkusezer Röportaj: @fatihbb Saç: @ulasararatyenice Makyaj: @akbulutmurat Styling: @parlakasli_ @parlaquestyling Tattoo: @safakdurmazz ??Uzman Diyetisyen @cenkozyilmaz kas kazanman?n ve ya? yakman?n reçetesini aç?kl?yor. ??Bir türlü kilo alamayanlardansan?z, üzülmeyin. Eskiden zay?f ama ?imdi oldukça kasl? olan 3 uzman?n deneyimlerini dinleyin. ??Men's Health Türkiye antrenman dan??man?, deneyimli antrenör @inancakbas , sporda en iyi geli?imin kap?lar?n? açacak antrenman tekniklerini bizimle payla?t?. ??Cep yakmayan 7 süper besinle tan???n. Gurme marketlere mahkûm de?ilsiniz. ??Ö?len aras?nda yapabilece?iniz, endorfin salg?lar?n?z? art?racak bu k?sa antrenmanla, gün boyu enerji dolu hissedeceksiniz. ??Kola göbe?ine mi sahipsiniz? Kötü haberlerimiz var: Gazl? içecekler size bir göbek vermekten daha kötüsünü yap?yor. ??Tüm dünyay? saran e-spor f?rt?nas?na içeriden göz at?yoruz. Okuyacaklar?n?z sizi ?a??rtabilir. ???ktidars?zl?k ve erken bo?alma sorunlar?na dair kapsaml? bir cinsel sa?l?k yaz?s? sizlerle. ???htiyaç duydu?unuz tüm besinleri tek bir bardakta bulabilirsiniz. Her tarifte farkl? faydalar ve lezzetler sunan bu smoothie'lere bay?lacaks?n?z. ??Kemik suyu rehberimiz ve özel tariflerle sa?l???n?za sa?l?k katacaks?n?z. ??Vücut ya? oran?n?z parçal? kaslara ne kadar yak?n oldu?unuzu gösteriyor. Hedefe ne kadar uzakta oldu?unuzu ö?renin. ??Antrenman öncesi yeteri kadar yiyip içiyor musunuz? Bu soruya yan?t vermeniz vakit al?yorsa, cevab?n?z muhtemelen "hay?r" olacakt?r. Yaz?m?z? mutlaka okuyun. ??Ketozisin dört belirtisiyle vücudunuzu dinleyip diyetinizin ba?ar?l? gidip gitmedi?ini yak?ndan takip edin. ??Yaz stilinizi ister sokakta ister plajlarda cesurca sergileyebilmek için seçti?imiz parçalara mutlaka göz at?n. Hepsi ve daha fazlas? Men's Health A?ustos say?s?nda! #menshealth #menshealthtr #august #agustos #cover #canyaman
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