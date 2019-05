El enfrentamiento entre Jordi González y una concursante que divide a la audiencia de Supervivientes

El enfrentamiento que Jordi González y Violeta tuvieron el domingo por la noche en el debate de Supervivientes sigue trayendo cola. La concursante tuvo que ser evacuada del programa por el equipo médico tras negarse a beber y comer. Esta situación fue lo que hizo estallar al presentador, que sostuvo en todo momento que la superviviente estaba provocando esa situación de manera voluntaria para poder abandonar el programa sin pagar la penalización a la que tienen que hacer frente los concursantes que deciden tirar la toalla voluntariamente.

En una conexión especial, con Violeta ya recuperada, Jordi González no dudó en exponerle su tesis en directo. "¿No estarás ahí forzando la situación para abandonar el concurso sin asumir la penalización? Te niegas a beber las isotónicas, te niegas a comer, entonces te estás debilitando, ¿por qué crees que te han evacuado?", le espetó González.

Visiblemente enfadada, la concursante de Supervivientes no dudó en contestar al presentador negando que lo hubiese hecho para dejar el concurso. "Me estáis intentando dejar de que estoy forzándolo para abandonar. Yo sé lo que se debe estar hablando allí y es al contrario, quiero estar bien para volver", explicó. Según su versión, se encontraba mareada y no comía por la angustia que siente al pensar en lo que se estará hablando en España de su sobre su realción con Julen tras su acercamiento a Fabio, uno de sus compañeros. (Este es lo que ha pasado entre Violeta y Fabio).

La bronca dividió a los espectadores, que no dudaron en opinar en las redes sociales. "Por fin hay alquien que le dice las cosas claras a esta niñata, si quiere abandonar que abandone pero pagando, no gratis, querida.", señalaba una televidente en Twitter. Una opinión compartida por otros. "Lo de Violeta es una auténtica vergüenza, cuando no está llorando se está quejando y cuando no dando excusas tontas, que se vaya ya por donde ha venido pero que pague una buena multa", escribía otra espectadora.

Lo que tampoco le faltaba a la concursante es gente que la defendiese en Twitter y acusase a Jordi González de tener poco tacto con ella tras su bajón. "Pero qué le pasa a Jordi... Violeta en ningún momento ha dicho que quiere abandonar. Creo que se están pasando y no están siendo nada justos. Si fuera la Pantoja sería todo súper diferente", escribía un usiario en la red social. Otros atacanban directamenta al presentador. "Me flipa lo mal que trata Jordi a los concursantes. Solo le hace falta un látigo", escribía un telespectador. En algunos casos, la carga de culpas era repartida. "Que Violeta es una creída, malcriada y arrogante estamos de acuerdo, pero que en este tema tiene razón y que Jordi está manipulando todo también", señalaba un usuario en la red social. Al final, Violeta regresó al concurso, pero las aguas parecen lejos de calmarse.