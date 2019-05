Polémica por lo que pasó durante el rosco de Pasapalabra con una definición

Si algo tiene a la vez de bueno y de malo Pasapalabra es que es un programa más que abierto al contacto con su audiencia (y con el debate). Por eso son frecuentes los mensajes de los espectadores que o bien no están de acuerdo con las definiciones que plantea el programa o bien tienen algún tipo de problema con las preguntas. La respuesta desde el programa siempre es la misma: se basan en las definiciones que otorga la Real Academia de la Lengua en su diccionario. Pero a veces los que hacen las preguntas también participan en el debate.

Ayer la palabra que se pedía con la R era "dicho de un alimento graso ligeramente corrompido por el paso del tiempo". La definición correcta era "rancio" pero muchos aseguraron que ahí cabían interpretaciones. "¿Hubieseis aceptado revenido?", preguntaron varios tuiteros a los responsables de la cuenta del programa. "Al ser un participio del verbo revenir las acepciones tampoco coinciden exactamente con la definición de rancio", apuntaron desde la cuenta del programa haciendo hincapié en que para el Diccionario de la Real Academia Española "revenido" es una "operación que consiste en recocer el acero a temperatura inferior a la del temple para mejorar este". A pesar de todo Pasapalabra reconoce que "en muchas zonas de España" se utiliza revenido como sinónimo de rancio. "Muchos lo habríamos dicho así probablemente", apuntan los que se encargan de las redes sociales del formato de Telecinco.

Pero a veces las acusaciones de los espectadores van más allá. No en vano no es la primera vez que algunos de los que siguen cada día el formato de Telecinco acusan a la principal cadena de Mediaset en general y a los responsables del programa en particular de favorecer a algún concursante para permitir que esa persona gane el bote. Normalmente esas personas que tienen el viento de cara suelen ser (evidentemente) las que mejores audiencias dan al formato. Pasó con Fran, el crack asturiano del rosco y ha vuelto a pasar ahora con Jero, el salmantino al que el público parece haberle cogido también cariño y que ha sido la diana de las críticas de cientos de tuiteros a lo largo de las últimas semanas.

Lo que es cierto es que González, el asturiano, siempre falaba determinadas preguntas: las que tenían que ver con apellidos. En este enlace te contamos en su día cuál era ese punto débil del concursante del que mucha gente se había dado cuenta.