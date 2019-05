El nuevo récord que acaba de conseguir Erkenci Kus, la telenovela turca de moda

Se trata de una de las series de moda. Cuando parecía que lo habíamos visto todo con telenovelas como Kara Sevda de pronto otro título ha conquistado a las espectadoras (y es que la mayoría de la audiencia es femenina). Se trata de Erkenci Kus, la nueva ficción de las tardes de Divinity con la que se trata de enganchar a quienes siguen este tipo de producciones. Y parece que poco a poco el objetivo se va consiguiendo. Al menos eso dicen los datos.

Según las estadísticas de audiencia publicadas en el día de ayer Erkenci Kus logró ayer un 4,2 por ciento de cuota de pantalla, todo un récord si se tiene en cuenta la gran competencia a la que se enfrenta la telenovela todas las tardes con algunas de las mayores apuestas del día de las cadenas nacionales. Si algo tiene de consecuencia esta serie, además, es la gran fama que está consiguiendo el protagonista de esta serie.

Las telenovelas turcas están logrando desbancar a las latinas que hasta ahora habían reinado en las televisiones. De hecho han conseguido algo que hasta la fecha parecía poco probable: que la gente más joven se enganche a este tipo de producciones. Muchos de los que ven este tipo de novelas utilizan ya los servicios a la carta de las grandes cadenas que (como en el caso de Divinity) ofrecen los capítulos en internet para que los fans puedan ver la serie cuando y donde quieran.

Otra de las características de las nuevas apuestas de la ficción en lo que a telenovelas se refiere es que ya no son tan largas como antes. El aumento de los títulos y de la producción en este campo en Turquía hacen que los espectadores ya no aguanten tantos capítulos pegados a la pequeña pantalla ni a los dispositivos móviles. De hecho una de las peores noticias que tuvieron que afrontar hace meses las seguidoras de Kara Sevda es que se va a acabar la serie. Se grabaron y se emitieron dos temporadas y no habrá más. Algo que permite que se enganchen a otras producciones de perfil similar como en este caso es Erkenci Kus, que actualmente ya se emite en nuestro país con grandes éxitos en lo que a audiencia se refiere. Habrá que ver como evoluciona toda esa audiencia y si finalmente se logran llegar a datos similares a los que obtuvieron otros títulos.