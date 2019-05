La respuesta de la periodista de Gol que recibió un aparatoso balonazo en el Valencia-Arsenal

El duelo entre Valencia y Arsenal fue un enfrentamiento de alta tensión que finalmente se saldó con la victoria del conjunto inglés por 2-4 y le catapultó a la final de la Europa League. Un espectáculo cargado e goles y emoción que tuvo una inesperada protagonista fuera del ámbito futbolístico (al menos en parte).

La reportera de Gol Televisión Mónica Benavent se convirtió sin quererlo en uno de los nombres propios del encuentro después de un aparatoso accidente que sufrió minutos antes del inicio del encuentro (te lo cotnamos en este enlace). Benavent recibió este jueves un aparatoso balonazo en la cabeza en pleno directo en el entrenamiento previo al partido que medía en Mestalla al Valencia y al Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Europa League.





¡Vivita y coleando! Os escribe la primera en comprobar que el @valenciacf estaba afinando la puntería para el #ValenciaArsenal que sí ya pintaba a épico, para mi lo empieza a ser. ?? ???? Nada que no cure un Ibuprofeno. #ElMédicoYaLeDijoAMiMadreQueTeníaUnaBuenaCabeza pic.twitter.com/ipTrdcIuVO — Mónica Benavent (@monicabenaventv) May 9, 2019

Muchas gracias! Si necesitáis un central rematador siempre podemos intentarlo?? https://t.co/qqZ78Vrg8O — Mónica Benavent (@monicabenaventv) May 9, 2019

A pie de campo, la periodista estaba realizando una retransmisión en directo en el programa previo del canal deportivo. La reporterauando un balón lanzado desde algún punto del césped impactó en su cabeza.y desde el plató de Gol Televisión el equipo del programa siguió emitiendo desde su estudio mientras el presentador deseaba que "no hubiese ocurrido nada".Un par de horas después"¡Vivita y coleando! Os escribe la primera en comprobar que el @valenciacf estaba afinando la puntería para el #ValenciaArsenal que sí ya pintaba a épico, para mi lo empieza a ser. Nada que no cure un Ibuprofeno", publicaba en su cuenta oficial de Twitter. Muchos usuarios felicitaron a la periodista por su reacción y llenarons u post de mensaje de apoyo y ánimo. Benavent también colgó el instante donde recibiía el balonazo, acompañado del mensaje "A mí siempre me han enseñado que en la vida "mucha cabeza" y una sonrisa. Siempre". Un comentario que nuevamentedel mundo del deporte.Incluso Ramón Rodríguez, Monchi, director General Deportivo del SFC,"Un diez a la reacción de la periodista de GOL TV @monicabenaventv . Súper profesional su capacidad de utilizar un incidente no agradable e inesperado a la narración de lo importante, la remontada del Valencia CF. Felicidades!!"."Muchas gracias! Si necesitáis un central rematador siempre podemos intentarlo".